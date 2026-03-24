1社の被害額が90億円に上るなど猛威を振るうサイバー攻撃に、AIセキュリティで対抗する

ソリューション

特に2025年は、さまざまな業種・規模の組織がランサムウェアに代表されるサイバー攻撃の標的となり、甚大な被害を受けるケースが目立った。その背景には、経営層が抱くセキュリティ対策に関する誤解がある。今後も高度化・過激化が予想されるサイバー攻撃に対抗するには、そうした誤解を一刻も早く解消し、AIの活用などによってセキュリティを進化させる必要がある。

大手飲料メーカーで最大90億円、大手出版・エンタメ企業で約83億円など、2025年の国内ではランサムウェア攻撃による被害が相次いで発覚した。いずれも被害額は甚大だ。セキュリティ対策に多くのリソースを割ける大手企業でさえこれだけの被害を受けていることは、十分なリソースを持たない組織が、よりリスクの高い状況にあることを示している。

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しかし実際には、経営層が自社のセキュリティを楽観視しているケースも多いという。その背景には、「高価な最新のセキュリティ機器を導入したから大丈夫」「利益を生まないセキュリティにコストをかけたくない」「うちは企業規模が小さく、これまで被害に遭ったことがないから安全」といった誤解があるが、そうした認識では、いざ外部や内部からの攻撃を受けた際に対応が後手に回ってしまい、結果として大きな被害を受け、組織としての機会損失や事業継続性の毀損にもつながりかねない。

そのため、経営層の誤解を一刻も早く解消し、サイバー攻撃の進化のスピードに負けないセキュリティ対策を講じる必要がある。そうしたニーズに応えるべく登場したのが、未知の攻撃やゼロデイ攻撃など、従来のツールでは検知が難しかった脅威を機械学習によって未然に検知し、必要に応じて対応（遮断）できる、AI駆動型の最新セキュリティだ。

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本コンテンツでは、サイバー攻撃の手法が日々進化する中で、組織がそれに対抗するためには、継続的なセキュリティ運用、監視、アップデートが必要であると提起している。さらに、そうした本質的なセキュリティ対策の実現を強力に支援するソリューションとして、AIが社内ネットワークを継続的に監視して異常な通信の検知し、検知された脅威をAIが自律的に遮断するといった、次世代セキュリティ製品の主要機能を紹介している。ぜひ参考にしてほしい。

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