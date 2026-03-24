ソリューション

VPN頼みのセキュリティ対策から脱却。SASEの選定で失敗しないための10の要件とは

ハイブリッドワークが常態化する一方、従来のVPNに依存したセキュリティ体制は限界を迎えている。SASEへの移行が急務だが、数多くあるソリューションから、自社に最適なものを選ぶのは容易ではない。

場所を問わない働き方（WFA）への移行は、企業の攻撃対象領域を大幅に拡大させた。従来のVPNは、時に必要以上のアクセス権限をユーザーに与え、ラテラルムーブメントの脅威を高める。また、管理外のSaaS利用、いわゆるシャドウITの増加も、セキュリティチームにとって深刻な課題となっている。

これらの問題に対し、場当たり的に複数のセキュリティ製品を導入した結果、管理は複雑化し、かえって新たな脆弱性を生むという悪循環に陥っているケースも少なくない。こうした複雑な課題を統合的に解決するアプローチとして注目されているのが、SASE（Secure Access Service Edge）だ。

効果的なSASEソリューションの選択基準とは

ただし、SASEと銘打つソリューションであれば何でもよいわけではない。市場には、複数ベンダーの製品を組み合わせるアプローチから、単一ベンダーが提供するものまでさまざまなSASEが存在する。特に前者は、導入や運用の複雑化、コストの増大といった課題を抱えやすい。

そこで重要なのが、単一ベンダーが共通のOSや管理基盤上でSD-WANとSSEを統合して提供する「ユニファイドSASE」という考え方である。やはり効果的なセキュリティ体制を構築するには、アーキテクチャレベルでの統合性を見極め、自社のユースケースに合致したソリューションを選択する視点が不可欠だ。

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URLから閲覧できる資料では、自社に最適なSASEソリューションを選択するための10の主要な考慮事項をユースケース別に詳述している。各項目でベンダーに確認すべき具体的な質問リストも掲載されているため、実践的な検討ガイドとしてぜひ役立ててもらいたい。

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