業務用無線LAN機器メーカーの株式会社フルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：中谷聡志、古野電気㈱関連会社）は、このたび大手ECサイト・Amazon.co.jpにストアを開設、製品の取り扱いを開始いたします。当社にとって新規販売チャネルとなる本ストアは、2026年4月オープン予定です。

1984年創業のフルノシステムズは、世界で初めて魚群探知機を開発した古野電気株式会社のグループ企業です。海上で求められる「安定した性能」と「堅牢性」というものづくりへの姿勢は、グループ企業であるフルノシステムズにも継承され、創業から40年以上にわたり、国内の業務用無線LAN市場をリードしてきました。

当社は、物流倉庫業の無線化をはじめ、さまざまな業種・施設に向けた無線LAN構築のご提案を通じて、お客様のビジネス効率化に貢献してきました。厳しい環境で磨かれた無線技術力や製品・サービスは高くご評価いただいており、多くの企業、自治体、教育機関などで導入されています。長年にわたりユーザーのビジネス課題解決を支え続け、「業務用品質の無線LAN（Wi-Fi）」に徹底してこだわりながら、「快適無線」の実現という価値提供を積み重ねています。

このたびのAmazon出店は、当社にとってあらたな訴求ターゲットとなるSOHO・SMB（ Small and Medium-sized Business）市場をはじめ、より幅広いWi-Fiユーザーにむけ「快適無線」につながるWi-Fi製品のご提供を開始するものです。

Amazon.co.jp出店の背景

ビジネスシーンにおけるWi-Fi活用が進み、利用者1人あたりの端末接続台数は年々増加傾向にあります。また、事業規模やネットワークの大小にかかわらず、安定したWi-Fiへのニーズが加速する一方で、市場には製品選択肢が十分あるとは言えないのが現状です。ビジネス用途・多台数接続を前提とするSOHO・SMBなど「小規模ネットワークシーン」において、

・低コストなホームユース製品では通信品質が不十分

・ハイエンドな業務用製品はコスト負担が大きすぎる

などユーザーにとって「納得感のある製品選定」は大きな課題となっていました。当社はこの課題に着目、業務用品質とコストのバランスを重視した新製品の販売を開始いたします。これまで当社の直接チャネルが届きにくかったSOHO・SMBのユーザーにも購入いただけるものとなり、市場課題の解決に貢献してまいります。

フルノシステムズクオリティの直接お届けを実現する「Amazonストア」開設は、従来の枠を越えたより広いターゲット層へのアプローチの起点であり、業務用無線LANと小規模ネットワークのスタンダードを塗り替えていくための第一歩です。2026年、フルノシステムズはSOHO・SMB市場に向け「快適無線」体験を提供し、新たな成長フェーズへと踏み出します。

フルノシステムズ「Amazonストア」開設について

日程：2026年4月予定

取扱製品：Wi-Fi製品、関連機器

[PR]提供：フルノシステムズ