継ぎ足しのシステム連携から脱却するには。AI時代を踏まえた統合管理で全体最適を目指す

インタビュー

クラウドやAIの活用が進む中、オンプレミスとクラウドが混在するシステム環境は複雑さを増すばかりだ。部門ごとに導入されたSaaS、後付けのデータ連携……。こうした継ぎ足しの個別最適が、DXの足かせになっているケースが見受けられる。

多くの企業でSaaSをはじめとするクラウドサービスの導入が一般化し、業務効率化が進んでいる。しかしその裏側で、システムはかつてないほどの複雑さに直面している。オンプレミスとクラウドにシステムが散在し、部門ごとに導入されたアプリケーション間のデータ連携は、多くが「その場しのぎ」で対応されてきた。

しかしビジネスのスピードが加速し、生成AIをはじめとする新技術の活用が求められる昨今、そうした個別最適の積み重ねは開発の遅延やコストの増大を招いてしまう。しかも全体設計なきシステム連携は、セキュリティやガバナンスの観点からも深刻な課題をはらんでいる。

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複雑化するシステム連携の「救世主」 AI時代にピッタリ「統合管理」の手法とは

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全体設計に基づくシステム連携とは

こうした構造的な課題を解決するには、その場しのぎの接続ではなく、あらかじめ全体のアーキテクチャを設計しておくアプローチへの転換が求められる。最初からセキュリティやガバナンスが担保された共通基盤の上で、どのシステムをどうつなぐかを定義しておくのだ。

このハイブリッド・バイ・デザインという設計思想に基づけば、組織はインフラを意識せずアプリケーション開発に集中でき、ビジネス価値の創出を加速させられる。また、複数の生成AIサービスへのアクセスを一元的に管理・制御する仕組みを導入することで、コストとセキュリティを最適化した安全なAI活用が可能になるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、オンプレミス、クラウド、AIといった多様な環境を統合管理し、複雑化したシステム連携の課題を解決する手法について解説している。既存資産を生かしながら俊敏性とガバナンスを両立する次世代の統合基盤の詳細も確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

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