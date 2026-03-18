インシデント要因の約67%がアイデンティティ侵害。生成AIの脅威よりも優先すべき対策とは

レポート

昨今は生成AIがサイバー攻撃にもたらす影響が注目されているが、インシデント対応の現場から見えてくる景色は少々異なるようだ。調査によれば、攻撃者のツール、戦術、手順（TTP）に劇的な変化はなく、むしろ従来型の攻撃が依然として猛威を振るっているのが現状といえる。

最新の調査レポートによると、2025年に発生したインシデントの根本原因として最も多かったのは、脆弱性の悪用ではなくアイデンティティの侵害に関連するもので、その割合は全体の67.32%にも達した。

これは、攻撃者がシステムに侵入するというより、窃取した認証情報を用いて正規のルートでログインしているという、防御側にとって極めて深刻な現実を浮き彫りにしている。

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実際に起きている攻撃を阻止するには：2026年のサイバー最前線からビジネスリーダーが学ぶべき教訓

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アイデンティティとアクセス管理の強化は急務

さらにこの状況は、パッチ管理だけでなく、アイデンティティとアクセス管理（IAM）の強化が急務であることを示唆する。認証情報が単に使用されているのではなく、「悪用されている」ことを検知することが極めて重要だ。それにより、悪意のある動作が開始されると同時に、その動作を封じ込めることができる。

強力な認証管理、継続的な監視、そして認証情報の悪用の迅速な検知を組み合わせることが、効果的なアイデンティティセキュリティの基盤となる。

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リンク先のコンテンツでは、661件のインシデント分析に基づく最新の攻撃トレンドをデータと共に解説している。攻撃の根本原因に関する統計、Active Directoryを標的とした攻撃の傾向、そして生成AIが攻撃手法を革新的に変えるまでには至っていない現状など、セキュリティ体制の優先順位を見直すための知見が得られる。ぜひとも役立ててほしい。

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