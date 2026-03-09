事例

自社構築のシステムが圧迫する未来への投資。「Fit to Standard」による導入を成功させるには

「Fit & Gap」の考え方に基づいて自社構築された基幹システムにおいては、保守、法改正、陳腐化への対応といったシステムを維持する業務が全て自組織の負担になる。それでは限られた人的・財務的リソースを未来への投資に振り向けられず、企業の競争力が損なわれてしまう可能性がある。

基幹システムを導入・刷新する際に、自社の業務プロセスをパッケージの標準機能に適合させる「Fit to Standard」の考え方に基づいて進めておけば、その後の標準機能の進化はベンダー側が行うことになる。

そうなると、自社のリソースを差別化領域に振り向けられることから、5～10年後の競争力維持を見据えた戦略的な投資が可能になり、技術水準の継続的な向上も期待できるだろう。

「Fit to Standard」の懸念点に迫る

しかし「Fit to Standard」による基幹システムの導入・刷新には、いくつか懸念事項が考えられる。それは、導入したシステムが自社の業種・業務にフィットしない可能性がある点だ。これまで独自に構築してきた細かな工夫、イレギュラーへの対応方針などが失われることへの不安も大きいのではないか。

また、新たなシステム下での管理方法が現行業務とかけ離れているほど、現場の手間や負担が増えるため、反発が生じたり、使いこなせなかったり、定着が困難になったりする恐れがある。

リンク先のコンテンツでは、「Fit to Standard」によるシステム導入がもたらすメリットを解説している。その実現においては懸念点も見受けられるが、3社の乗換事例とシステム導入の成功条件、業界特化で1,100社の導入実績を誇るパッケージも紹介しているので、参考になるだろう。ぜひご覧いただきたい。

