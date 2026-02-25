地方自治体が求めるLGWAN対応生成AI

ChatGPTやGemini といった生成AIは、今や多くの人にとって身近なものになっている。生活の中で便利に使っている人が増えているのはもちろん、仕事の上での大切な相棒になっている人も多いだろう。しかし企業向けにチューニングされた生成AIサービスでも気軽には利用できない環境がある。そのひとつとして挙げられるのが、地方自治体を中心とする地方公共団体だ。

業務効率化を目指したデジタルトランスフォーメーションの推進は、地方自治体にとっても重要なミッションとなる。文書作成や情報分析のスピードを向上させる生成AIはぜひ取り入れたい。しかし実際には、厳しいセキュリティ環境に対応したサービスが少なく、簡単には導入できないという事情があった。

総合行政ネットワークであるLGWANはインターネットと分離されていることでセキュリティを保っているが、生成AIサービスは基本的にインターネット接続を前提としている。生成AIを利用するためにインターネット接続できる端末を利用する、必要な文章をコピーできず目視で入力し直すといった使い方では、作業効率が大きく低下してしまう。さらに、ルールを設けて導入したとしても使いづらさから普及しない可能性も高い。

地方自治体が現在求めているのは、LGWAN環境でも利用可能で、生成AIを活用した業務効率化をセキュアに実現できるサービスだ。その要求に応えられるものとして、サテライトオフィスでは「サテライトAI・AIボード for LGWAN」を用意している。

企業向けにチューニングした生成AI「サテライトAI・AIボード」

サテライトオフィスでは生成AIが注目された直後から、日本企業が安全に生成AIサービスを業務活用するためにチューニングを施した「サテライトAI」シリーズを展開してきた。

シリーズ製品の大きな特徴は、入力した内容がAIに学習されないことだ。さらに学習されない前提でも入力を制限したい場合には、マスキングや禁止ワードの設定もできる。たとえば住所や電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号といった個人情報がAIへの質問に含まれていた場合、自動的に伏せ字にするなどシステム的な処理を行うことでAIに直接情報を渡さないことが可能だ。業務情報や特許情報、不適切な内容などはワード設定で入力不能にできる。

各種設定は、管理者画面から簡単に行える。また、実際の使用状況や入力内容の確認といったログ管理も管理者画面から手軽に実施可能だ。

これらの機能を備え、企業が安全・安心に生成AIを利用できるサービスが「サテライトAI・AIボード」だ。ブラウザから利用でき、利用感も通常のChatGPTやGeminiに近く、利用経験がある人ならば自然な感覚で利用できるだろう。

高いセキュリティ機能を持ちながら、手軽かつ快適に利用できるサテライトAI・AIボードは、4000を超える企業で導入されている。これを地方自治体で導入・活用しやすいようLGWANに対応させたものがサテライトAI・AIボード for LGWANだ。インターネット接続端末とLGWAN端末を行き来しながら業務を進める不自由さを解消し、LGWAN端末から直接生成AIを利用可能にすることで、業務効率化に貢献する。

複数のAIモデルを自在に使い分ける、管理者のコントロールとユーザーの利便性を両立

サテライトAI・AIボード for LGWANはセキュリティと管理面で非常に優れているが、現場作業での利便性も高い。特に大きな特徴は、複数の生成AIを1つの画面で自由に選択しながら作業できることだ。

一般的な生成AIサービスでは、当然ChatGPTを使うならばChatGPTの画面を開く必要がある。Geminiを使うならばGeminiを別画面で開くわけだ。単一の生成AIを利用するのならば不便さを感じないだろうが、実際は生成AIによって得手不得手がある。

日本語の文章解析、長い文章の要約、長い文章の作成、画像生成、翻訳、調査など、生成AIを使いたい作業はさまざまだが、それぞれの作業を得意とする生成AIは異なる上に、時期による変化もある。画像生成が苦手な生成AIから出力される要望に合わない画像をどうにか修正させるよりも、画像生成が得意な生成AIを利用して高クオリティの画像を出力させる方が当然効率的だ。

複数のサービスを開いて行き来しながらの作業は手間がかかるが、サテライトAI・AIボード for LGWANは1つの画面上で自在に生成AIを切り替えられる。ChatGPT/Google Gemini/Google Vertex AI/Microsoft Azure OpenAI/ClaudeといったAI主要プラットフォームをカバーしており、それぞれが得意な作業をさせることで効率的かつ高クオリティな結果が得られる。

また、利用できる生成AIは管理者が細かく利用可否を設定できる。ユーザーは許された範囲で自由に生成AIを選択しながら作業を進められるわけだ。

「ボード」「スキル機能」「プロンプトの共有」が業務効率化に貢献

生成AI導入にあたって、多くの企業の障壁になるのが、具体的にどう使えばいいのかわからず活用が進まない場合があることだ。これは地方公共団体も例外ではない。そのなかで、サテライトAI・AIボード for LGWANには、それを解決する機能も用意されている。

まずさまざまなタスク向けの「ボード」がある。チャットベースで質問と回答をやりとりする「AIチャットボード」の他に、推論LLMモデルで質問を深く理解して時間をかけた質の高い回答を生成する「Thinkingボード」や、最新のネット情報を検索する「サーチボード」、アップロードしたファイルやネット情報からレポートを生成する「レポートボード」など、各種タスクにマッチした環境がある。

複数の生成AIに同じ質問を投げかけて同時に回答を得る「比較ボード」も便利だ。生成AIによって異なる回答を見比べたり、その精度や速度を検証してタスクに向いたサービスを見極めたりするのに活用すれば、業務の質を高めることにつながるだろう。

また独自の資料をAIに読み込ませて対話する「スキル機能」も魅力だ。地方自治体の場合、省庁から出されるガイドラインやマニュアルをアップロードしておけば、そのドキュメントに沿った回答が得られることで、膨大な文書を職員が読み込む必要がなくなる。公文書作成用の用字用語や掲示物に利用したい言い回し、議会答弁の想定問答作成などにも活用しやすい。

さらに業務効率化とともに初心者ユーザーの助けになるのが、プロンプト共有機能だ。生成AIに投げかけるための質問文であるプロンプトは、その巧拙で得られる結果が大きく変化してしまう特性を持つが、この機能を使えば業務上役立つプロンプトや上級者ユーザーが作成したプロンプトを共有することができる。リストから選択するだけならば初心者でも使いやすく、慣れたユーザーでも同じ文言を毎回入力する手間が省けるだろう。

サテライトAI・AIボード for LGWANにはあらかじめ100種以上のプロンプトテンプレートを用意。業務の目的に応じて使い分けるボードと、ユーザー習熟度の差を埋めるプロンプト共有に、特定分野の課題解決をスムーズにするスキル機能が生成AIの浸透と業務効率化に大きく貢献してくれる。

予算内での利用を実現する利用量制限や利用状況把握機能も万全

料金面でも地方自治体に配慮した体系となっている。生成AIの利用料金は、ユーザーライセンスと利用量に応じた従量課金を組み合わせた方式が一般的だ。サテライトAI・AIボード for LGWANも基本的には同じ形式なのだが、利用上限の設定も可能なのが特徴だ。

あらかじめユーザーごとの月単位の利用上限を設定しておけば自動的に利用が制限されるため、知らないうちに多額の利用料金が発生しているということはなくなる。予算を守った運用をしたい環境で利用しやすい。予算に余裕を残しておき、上限に達したユーザーに必要に応じて追加利用量を付与することも可能だ。

導入後のログ管理機能は、どの部署の誰が、どの生成AIをどれだけ利用しているのか、利用率やコストを可視化できる。適正な制限や設定の補助になるのはもちろん、組織への浸透促進や活用改善に役立てられるだろう。

細やかなセキュリティ機能を備え、管理もしやすく、コストコントロールもしやすい。LGWAN対応というだけではなく、地方自治体で生成AIを導入・活用するのにぴったりなのがサテライトAI・AIボード for LGWANだ。

サテライトオフィスが導入・運用を強力にサポート

サテライトオフィスでは、8万を超える日本企業向けにGoogle WorkspaceやMicrosoft365などのクラウドサービス導入支援をしてきた実績がある。さらに多くが海外製であるクラウドサービスの日本企業らしい使い方を補助するアドオン類も数多く提供してきた。そして、サテライトAIシリーズとして生成AIを企業が活用しやすい形に整えての提供も、早くから行ってきている。

導入にあたっては事前のコンサルティングから実際の設定、運用定着までをワンストップで提供。サテライトAI・AIボード for LGWANでも、基本的な導入支援の他に、有償にはなるが組織に必要なプロンプトを洗い出して登録しておくサービスも用意している。

生成AIは、すでに欠かせないものになりつつある。セキュリティを守るために生成AI導入が難しかった地方自治体でも、それは変わらない。デジタルトランスフォーメーションの実現による業務効率化のために、LGWAN対応の生成AIの導入は有効な選択肢となるだろう。

初心者をサポートする機能と、上級者が深く使いこなすための機能を兼ね備え、利用量設定やログ管理など管理者としても扱いやすい機能が揃っているサテライトAI・AIボード for LGWAN。これにサテライトオフィスの導入・運用サポートを組み合わせることで、地方自治体での生成AI活用進展に貢献できる。

サテライトオフィスではさらにサテライトAIシリーズや各種アドオン類のLGWAN対応も進めている。LGWAN環境で活用できるツールを求めているならば、ぜひご相談いただきたい。

