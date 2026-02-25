ソリューション

金融機関の業務改善が進まない理由とは。BPMの実践を支援するサービスの有用性に迫る

金融機関をはじめ多くの企業において、業務プロセスの見直しは喫緊の課題だ。しかし「どの業務がどれくらい効率化できるのか分からない」「ツールで対応すべきなのか、システムを導入すべきなのか、最適な効率化の方法が分からない」「部分最適化を繰り返した結果、かえって業務が煩雑化した」などの課題に直面したことはないだろうか。

業務プロセスを継続的に管理・改善するマネジメント手法として、「BPM」（ビジネスプロセス・マネジメント）というアプローチが挙げられる。これは業務プロセス全体を仕組み化し、ITを活用して管理・最適化していくというものだ。

BPMの実践においてはPDCAサイクルと同じように改善を繰り返していくが、特に「Plan」の段階は業務改善の出発点であり、成功のカギを握る重要なプロセスといえる。

業務改善における「あるある」と、BPM導入による解決策

「Plan」の段階が大きな負担に

具体的に「Plan」では、業務の洗い出し、洗い出した業務の可視化、業務フローの再設計、改善・方針の策定などを進めることになり、これだけの作業を行うとなると多大な労力や時間が求められる。

そこで注目したいのが、業務の全体像と課題を見える化するサービスだ。業務課題の定量的な見える化に加え、新業務の検討から設計までの対応、改善効果のシミュレーションを支援してくれる。これにより、金融機関の個人向け無担保ローン業務において約49%の業務量削減、約23%のタスク数削減が見込めることをわずか3カ月で確認できた事例もあるという。

リンク先から閲覧できるコンテンツでは、企業の業務改革が進まない理由や、BPMの有用性、業務見える化サービスを利用するメリットについて解説している。金融機関における同サービスの導入事例も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

業務改善における「あるある」と、BPM導入による解決策

