レポート

マーケティングリサーチで市場のニーズを調査。はじめてでも失敗しないためのポイントとは?

マーケティングリサーチとは、企業のマーケティング活動全般に関わる課題に対して、迅速な意志決定を手助けするために調査・分析等を行うことだ。

企画やマーケティング業務において数値的な予測や分析は必要不可欠となっているが、近年では業務でマーケティングリサーチを活用することも一般的になっている。

実際に、企画・マーケティング職の約7割が施策実施の際にマーケティングリサーチを実施しているとも言われている。

調査費用を抑えながら分析レポートを得るには

そんなマーケティングリサーチは大きく定量調査と定性調査に分けられ、定量調査だけでもインターネット調査、訪問調査、郵送調査、電話調査、会場調査といった手法がある。

また、実施の際はインターネット調査が選ばれることが多いが、各社の提供サービスにも違いやポイントがある。大手の調査会社は調査結果の分析レポートが付いてくるものの、調査費用が高く納期も長めになりがちだ。また、調査設計・配信・集計などを自社で行えるセルフ型サービスは、調査費用は抑えられ納期も早いが、調査結果の分析レポートは担当者自身で作成する必要がある。

リンク先から閲覧できるコンテンツは、マーケティングリサーチの主な手法、インターネットリサーチサービスの比較、調査実施前に確認すべき3つのポイントを紹介している。調査における重要なポイントや、セルフ型サービスながら分析レポートも標準搭載されているという良いとこ取りのリサーチサービスの詳細も確認できるので、はじめてマーケティングリサーチを利用するような場面で特に参考になるはずだ。

