ソリューション

ランサムウェア被害の6割が中小企業。攻撃の起点となる未把握のIT資産を発見するには

ますます巧妙化するランサムウェア攻撃は、今や大企業だけの問題に留まらず、被害の約6割は中小企業とも言われている。その対策においては自社のどこに脆弱性が存在するのかを正確に把握する必要があるが、どのようなアプローチが考えられるだろうか。

ランサムウェアによるサイバー攻撃の手口は、不特定多数にマルウェアをばらまく手法から、企業のネットワークに不正侵入し内部で感染を拡大させる侵入型が主流となった。

警察庁の報告によれば、その感染経路の8割以上がVPN機器やリモートデスクトップといったリモートアクセス経由となる。攻撃者はアップデートをし忘れたVPN機器や、過去に作られて放置されたテストサーバーなど、組織が把握しきれていないIT資産の脆弱性を突いて侵入の足がかりにしているのだ。

MS&ADインターリスク総研 提供資料

初めてのランサムウェア対策に。未把握のIT資産を自動で発見するセキュリティサービス MS&ADサイバーリスクファインダー

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

Webサーバーの設定不備を発見した事例

このような管理外のIT資産に潜むリスクに対処するには、攻撃者と同じ視点を持つ必要がある。つまり外部から自社のネットワークがどのように見えているかを把握し、アクセス可能なIT資産（アタックサーフェス）に存在する脆弱性を継続的に発見・評価するアプローチが求められる。

とある中小企業では、専任のセキュリティ担当者が不在の中、自分たちでも導入しやすい診断サービスを活用した結果、自社では気付けなかったWebサーバーの設定不備を発見できたという。このように、客観的な診断によって具体的な対策ポイントを把握し、セキュリティ体制を強化できた好例も存在する。

* * *

リンク先のコンテンツでは、自社のIT資産に潜む脆弱性を自動で発見するセキュリティサービスについて、その仕組みや特長を詳しく解説している。具体的な事例も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

[PR]提供：MS&ADインターリスク総研