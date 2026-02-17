レポート

攻めのセキュリティ戦略にシフトするCISO。その変革を阻むアイデンティティの課題とは

昨今のCISO（Chief Information Security Officer）は、リスクの定量化やデータプライバシーといった能動的かつ戦略的な課題に取り組むようになってきた。責任範囲も単なるインシデント対応から、ビジネスの成長目標をいかにセキュリティで実現するかという事業貢献へシフトしている中、その変革を阻んでいるのがアイデンティティの課題だ。

150名以上のCISOを対象とした調査によれば、CISOの64%がサイバー攻撃の阻止を困難と感じているという。中でもデータ侵害の8割はアイデンティティの侵害から始まるといわれており、実際に76%ものCISOがアイデンティティセキュリティの強化を最優先事項と考えているとのことだ。

にもかかわらず、アイデンティティセキュリティの課題が依然として解決されないのはなぜだろうか。

CISOにとってのアイデンティティの戦略的価値

一般的な組織は平均60社のセキュリティベンダーを利用

実は大多数のCISOが、潜在的な脅威の検出や対応、アプリケーション全体でのユーザーアクティビティの監視、各種アクセスの制御といった、アイデンティティセキュリティを構成する複雑な要素に対処することは困難と回答している。

この複雑性をさらに増幅させているのが、テクノロジーの肥大化だ。一般的な組織で平均60社のセキュリティベンダーを利用しているという実態は、ツール間に点在する可視性のギャップや、複数のソリューションを運用する複雑さを生み出し、結果としてセキュリティ体制の弱体化を招いている。

リンク先のコンテンツでは、調査から明らかになった、アイデンティティセキュリティにまつわる5つの知見を詳しく解説している。自社が抱える課題を特定し、複雑化する環境で攻めのセキュリティ体制を構築するための具体的なアプローチも確認できるので、ぜひ役立ててもらいたい。

CISOにとってのアイデンティティの戦略的価値

