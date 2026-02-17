インタビュー

生成AI時代の脅威にどう備える? XDRを核とした統合防御がもたらすセキュリティ環境のあり方とは

サイバー攻撃の巧妙化と生成AIの普及により、企業のセキュリティ環境は根本的な変革を迫られている。従来の個別製品による防御では、複数の侵入経路を組み合わせた段階的攻撃への対応が困難となる。そこで鍵を握るのが、統合プラットフォームによる一元管理と、AI技術を活用した運用の自動化だ。

昨今のサイバー攻撃は複数の侵入経路を組み合わせ、段階的に企業システムへ浸透する手法を用いていることから、単一のポイントソリューションでは十分に対応し切れないケースが増えてきた。

特に深刻化しているのが、生成AIの普及に伴う新たなリスクだ。これまでは不自然な文面で判別できた標的型攻撃メールが、生成AIによって自然な日本語で作成されるようになった。しかも生成AIが提示するリンクに、悪意のあるサイトが含まれるといったケースが報告されているほか、社内の機密情報をAIに入力することによる情報漏洩リスクも顕在化してきている。

統合プラットフォームの中核を担うXDRとAI技術

一方、複数のセキュリティ製品を組み合わせる運用は、管理の複雑化や製品間の隙間を生み、インシデント対応を困難にする。そこで注目されているのが、分散した機能を統合プラットフォームに集約するアプローチだ。その中核を担うのがXDR（Extended Detection and Response）という技術で、エンドポイント、ネットワーク、クラウドで発生する事象を横断的に分析し、複雑な攻撃パターンを予兆段階で検知してくれる。

さらに、AIを活用した運用の自動化により、管理者は自然言語で質問するだけでクリティカルなインシデントを把握できる。こうした仕組みは、膨大なアラートの中から優先度の高いものを抽出し、担当者の判断を効率化してくれるはずだ。

リンク先のコンテンツでは、XDRを核とした統合防御の仕組みと、生成AI時代に急増する複合的脅威への対応策について詳しく解説している。運用管理の複雑化を解消し、地方拠点にも対応可能な実践的なアプローチも確認できるので、ぜひ参照してもらいたい。

