3つのユースケースで理解する、バックオフィス業務でのデータ活用の民主化がもたらす価値

ソリューション

昨今のバックオフィス業務は、業務効率や生産性の低下、属人化、コスト増に加え、データ利活用の停滞によるリスク増大、意思決定の遅延といった課題に直面している。これらの課題を解決するためには、バックオフィス業務に従事する従業員の誰もが、データを利活用できるような環境の構築が必要だ。

財務部門や経理部門、監査部門といったいわゆるバックオフィス業務において、データ駆動型の業務形態への転換、変革が求められている。しかし現状は、各国地域の規制、コンプライアンスへの対応の困難さ、システムのサイロ化や老朽化、人材とスキル不足、データガバナンス体制の不備、リスク回避志向の文化などがボトルネックとなり、データの利活用が進んでいない企業も見受けられる。

特に国内組織で顕著に見られる、リスク回避志向に起因する現状維持、変革の先送りは、業務効率のさらなる低下や属人化、コスト増を招き、意思決定の遅延につながりかねない。これらのボトルネックや課題を解決するには、データアナリストやエンジニアなどのIT部門頼りから脱却して、バックオフィス業務に従事するあらゆる従業員が、データを利活用できるような体制の構築、データ利活用の民主化が必要だ。

NTTデータ 提供資料

Excel限界時代！

バックオフィス業務の高度化を実現するデータ活用の新常識

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

こうしたニーズに応えるものとして注目されているのが、大量のデータの抽出から高速かつ高度な分析・加工まで、直観的なGUI上で誰でも簡単に行えるようにする、セルフサービス型のデータ分析プラットフォーム製品だ。例えば、特定の担当者に依存しがちだった経営管理レポートの作成業務を誰が対応しても同じ手順・同じ品質で実行できる形に整理し、ボタンのクリックだけで完了する運用が可能になる。これにより、大幅な業務効率化に加えて、属人化の解消や業務のブラックボックス化防止といった効果が期待できる。

* * *

本コンテンツでは、財務部門などのバックオフィス業務をデータ駆動型に進化させることを強力に支援する、セルフサービス型データ分析プラットフォームについて、その特長を紹介している。これまでExcelなどによるマニュアル作業で行っていた集計やデータ管理などの業務を自動化・効率化し、劇的な時短や監査対応の省力化を実現した3つの活用例も紹介しているので、参考にしてほしい。

資料のご案内 NTTデータ 提供資料

Excel限界時代！

バックオフィス業務の高度化を実現するデータ活用の新常識

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：NTTデータ