大阪都心に新設された都市型データセンターが、ユーザー企業に選ばれている6つの理由に迫る

国内におけるデータセンターの第2リージョンとして、改めて注目されている関西地区。その中心である大阪市の都心部に新規開設されたのは、クラウドサービスやインターネットの接続性の高さに裏打ちされた、最新鋭のデータセンターだ。高速かつ高品質な通信環境の提供をストロングポイントとする、このデータセンターの魅力に迫る。

ビジネスシーンにおけるデータの取扱量は年々増加している。特にハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境を構築する組織では、増え続けるデータが複数のクラウドサービスや拠点をまたいで処理されるケースが多い。そのため、インフラ基盤となるデータセンターには、さまざまなクラウドサービスとの安定した接続が求められる。

こうしたニーズに応えるものとして、今大きく注目されているのが、大阪市の都心部に新規開設された最新鋭のデータセンターである。大阪は日本国内における第2リージョンとして存在感を高めており、その中心地といえる曽根崎エリアに新設されたデータセンターは、大阪駅から徒歩約12分というアクセスのしやすさから、緊急時の駆けつけ、平時のメンテナンスなどの現地作業の負担を最小限に抑えることができる点が魅力の一つとなっている。

最新鋭の大阪都心型データセンターが選ばれる理由

現代のデータセンターにとって重要な要件である「多様な接続先」や「低遅延」についても万全の構成を構築しており、光ファイバーによる低遅延広帯域接続、構内高速接続、さまざまなクラウドサービスとの接続などの特長を前面に押し出している。さらに環境に配慮したCO2フリーでの運用ができること、指示書なしで作業代行するサービスが用意されていることも、本データセンターが大きな支持を集めている理由と言える。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、「コネクティビティ」を標榜する、大阪中心部に新設されたデータセンターについて、その6つの特長をピックアップし、それぞれの詳細について解説している。新たなデータセンターの利用や移転に際して、優れたパフォーマンスや接続性はもちろん、柔軟性や安心感も求めたい組織にとって、必見の内容となっている。

