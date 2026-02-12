レポート

AIエージェントがもたらす新たなパラダイムとは。バックオフィスを価値創出部門へと変革!

多くの企業でAIの活用が進む一方、その効果は部分的な業務効率化にとどまりがちだ。部門間のサイロを越え、全社的な生産性の向上を飛躍させるには何が求められるのか。その鍵となるのが「自律型ビジネスの運用」という新たなパラダイムである。

生成AIの普及により、多くの企業が業務の自動化に取り組んでいるものの、RPAによるタスクの自動化や独立したAIツールの導入といった「自動化2.0」の段階にとどまっているのが現状だ。フォームの入力や承認プロセスの追跡といった人手による作業が依然として残っており、それ自体が業務のボトルネックになっている。これでは部門間の連携が改善されず、根本的な生産性向上につながらない。

求められるのは、単なる自動化の延長線上にはない新たなパラダイム、「自律型ビジネスの運用」への移行だ。これは、AIエージェントがデータの収集からアクションの実行までを自律的に行い、ビジネスプロセスそのものを変革するというアプローチとなる。

ビジネスリーダーの71%がAIエージェントによる生産性向上を実感

「自律型ビジネスの運用」は、これまでコストセンターと見られがちだったバックオフィス部門を価値創出のエンジンへと変貌させる。AIエージェントが定型業務を担うことで、従業員は反復作業から解放され、サプライヤーとの共創や事業戦略の立案といった高付加価値の業務に専念できるようになるのだ。

例えば財務部門においてデータ収集・検証、仕訳入力、資産評価処理、財務諸表の作成といった領域でAIエージェントの活用が進んでいる組織もあり、ビジネスリーダーの71%がAIによる生産性向上を実感しているという。また、調達部門では最大45%ものコストを削減、人事部門では従業員エンゲージメントを3倍向上といった成果も報告されている。

リンク先のコンテンツでは、AIエージェントを活用した「自律型ビジネスの運用」を組織に根付かせるためのアプローチについて解説している。調達、財務、人事といった部門における詳細なユースケースや、グローバルビジネスサービス（GBS）にもたらす効果が確認できるので、自社の生産性を飛躍させ、競争優位性を確立するためにもぜひご一読いただきたい。

