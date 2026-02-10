なぜランサムウェアの被害は収まらないのか。有効な対抗策は「正しいバックアップ」

レポート

ランサムウェアによる被害は後を絶たない。例えば警察庁が発表している被害件数も2024年は222件だったものが、2025年は上半期だけで既に116件に到達している。警察への報告が行なわれていないケースを含めると、実際の被害は報告件数の数十倍に達すると推測される。

ランサムウェアに対しては既に多くの企業が対策を行っているにもかかわらず、被害が収束される気配が見えないのはなぜだろうかか。

その背景には3つの要素が考えられる。1つ目は、加速する変化への対応の遅れだ。例えばリモートワークを想定し新たに設置されたVPN機器において、設定のミスや対処できていない脆弱性を突かれ、社内ネットワークに侵入されるケースが増えている。

2つ目はサプライチェーンを狙ったランサムウェア攻撃が増えたこと、3つ目はセキュリティ意識の低さやセキュリティ対策の不徹底が挙げられる。

正しいバックアップを実現するための4つのポイント

このような3つの要素が重なり合った結果、特に脅威が増幅されているのが中堅中小企業だという。こうした状況を踏まえ、国や関係機関も各種セキュリティガイドラインを公表し、さまざまな支援策を実施している中で、重要な取り組みとなるのがバックアップといえる。

しかし近年のランサムウェア攻撃は、バックアップされたデータを含めて暗号化したり、バックアップデータを削除したりするケースも多い。本当に求められるのは、十分な理解の基で実施される「正しいバックアップ」なのだ。

リンク先から閲覧できる資料では、ランサムウェアの脅威が特に中堅中小企業で増幅している背景、正しいバックアップの重要性と4つのポイントを解説している。具体的なソリューションが提供するメリットも確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

