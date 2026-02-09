事例

ヨコオが直面した人手によるIT資産管理の限界。グローバルで脆弱性の特定時間を10分に短縮できた事例に迫る

グローバルに広がる拠点、複雑化するサプライチェーン。その中でIT資産を正確に把握し、日々生まれる脆弱性に対応するのは至難の業といえる。特に人手に頼る管理は負担が大きい上、情報の不整合も生まれやすい。グローバル製造業のヨコオは、この課題をどのように解決したのだろうか。

車載通信機器や半導体検査用コネクタなどを手がけ、海外販売比率が7割を超えるというヨコオは、各国の法規制や、ティア1（一次請けメーカー）としての顧客からの厳しい要求に応えるため、グループ全体のITセキュリティ強化に取り組んでいた。

しかし国内外に点在する拠点のIT資産を正確に把握することは難しく、既存のツールと人手による構成管理では、情報システム部門に多大な負荷がかかってしまう。各拠点から送られてくるスプレッドシートを手作業で集計するプロセスは、情報の不整合を招き、脆弱性を見逃すリスクを内包していたのだ。

IT資産管理から脆弱性対応まで自動化

ヨコオはIT資産管理から脆弱性対応まで自動化できる新たなプラットフォームの導入を決定する。この決断により、従来は膨大な時間を要していた、脆弱性を持つハードウェアやソフトウェアの特定および対応指示が、わずか10分程度で完結するようになった。

さらに同社はこの基盤を単なるセキュリティツールとしてだけでなく、将来的に社内業務の入り口を集約する「第3の基幹システム」と位置づけ、全社的な生産性の向上につなげていくという。

* * *

リンク先のコンテンツでは、ヨコオが人手によるIT資産管理の限界を乗り越え、脆弱性の特定時間をわずか10分程度に短縮できた道のりを解説している。一度は見送った投資を再評価した背景、将来的な全社展開の構想などからは、限られたリソースでセキュリティと業務効率を両立させるヒントが得られることだろう。ぜひご一読いただきたい。

