増大し続けるストレージコストを抑制するには。競合比較で明らかになった5.4：1というデータ削減率の強み

プライベートクラウドの進展とデータ活用の高度化は、IT予算におけるストレージコストの増大を招いている。単にストレージ容量を増やすことは根本的な解決策に至らず、ストレージの投資対効果を最大化する鍵は「データ削減効率」といえる。

AI活用やデータ分析の高度化に伴い、企業が扱うデータ量は爆発的に増加している。特にプライベートクラウド環境では多様なワークロードが混在し、ストレージ要件は複雑化の一途をたどっている。

この状況下でストレージ容量の拡張を繰り返すだけでは、ハードウェアの購入費だけでなく、電力、冷却、さらにはソフトウェアライセンスといった運用コスト（OPEX）も膨らみ続け、IT予算を圧迫してしまう。こうした課題に対処するには、より少ない容量で多くのデータを保存可能にする高度なデータ削減技術、すなわち重複排除や圧縮の効率が極めて重要な指標となる。

ストレージ投資全体の収益率を最大化

ある第三者機関が実施した比較テストでは、特定のストレージソリューションが、競合する5つの主要なソリューション（アレイベースおよびHCI）を大きく上回るデータ削減率、5.4：1を達成したことが報告された。

これは同じデータ量を保存するために必要な物理ストレージ容量を最大68%も削減できることを意味する。結果として、設備投資（CAPEX）の抑制はもちろん、データセンターの設置面積の縮小や運用コストの削減につながり、ストレージ投資全体の収益率も最大化される。

リンク先のコンテンツでは、データ削減率の比較テストに関する詳細な結果に加え、遺伝子検査企業がストレージソリューションの導入によって高いデータ圧縮率を実現した事例や、その管理画面の使いやすさ、統合データ保護機能について解説している。ストレージのコスト効率と運用性を抜本的に改善するためのヒントが得られるため、ぜひ参照してもらいたい。

