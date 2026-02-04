ソリューション

鉄道の設備管理DXがもたらすメリットとは。属人化からの脱却や戦略的な更新計画を実現

鉄道事業において設備管理は安全運行の根幹を担う業務だ。しかし多くの鉄道会社では、ベテラン技術者の経験や勘に頼った属人的な管理が常態化しており、人手不足が深刻化する中で、業務の標準化や効率化が喫緊の課題となっている。

鉄道の設備管理の現場では、ベテラン技術者の退職が進む一方で、若手への技術継承が追いつかず、戦略的な設備管理を阻んでいる。限られた予算の中で膨大な設備を適切に維持・更新していくには、経験則だけに頼るのではなく、データに基づいた優先度判断やリスク評価が不可欠だ。

さらに、オンプレミスシステムの維持費や改修費が負担となり、投資対効果を示せないまま設備管理が後回しにされるケースも少なくない。こうした課題を放置すれば、安全性の低下やコスト増大を招くだけでなく、組織全体の競争力を損なう恐れがある。

日鉄ソリューションズ 提供資料

鉄道の設備管理を「攻め」に変える。設備管理業務をHxGN EAMで次のフェーズへ

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

設備管理DXが実現する戦略的資産運用

そこで求められるのが設備管理のDXだ。最新のアプローチでは、設備情報を一元化し、GIS連携で位置情報を活用することで、保守の優先度判断や更新計画の精度を高められる。また、AIアシスタントによる操作支援は、現場における属人化からの脱却を加速するはずだ。さらにSaaS型プラットフォームを採用することで、改修コストを抑えながら常に最新機能を利用できる。ドローンやロボットとの連携を視野に入れた柔軟な仕組みは、鉄道設備管理の未来像を大きく変えるだろう。

こうした取り組みにより、メンテナンスに関わる人件費を50%削減、購買プロセスのコストを50%削減、労働生産性を20%向上といった導入効果が期待できる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、鉄道設備管理の課題を解決する具体的なアプローチと、5つのステップで着実にDXを推進できるプログラムについて詳しく紹介している。戦略的な設備管理がもららすメリットをぜひ確認してもらいたい。

資料のご案内 日鉄ソリューションズ 提供資料

鉄道の設備管理を「攻め」に変える。設備管理業務をHxGN EAMで次のフェーズへ

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：日鉄ソリューションズ