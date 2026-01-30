ソリューション

ゼロトラスト型ネットワークへの転換は急務。クラウド時代に向けたIT基盤の構築で運用コストを削減

テレワークの定着やクラウドサービスの利用拡大により、従来のネットワーク構成では対応しきれない課題が顕在化している。拠点とインターネットの境界を守る境界防御では、クラウドリソースを安全かつ効率的に活用できず、専用線や機器の運用コストも増大する一方だ。

働き方の急速な変化により、従来型のネットワーク構成では柔軟な対応が難しいケースが増えてきている。こうした状況は、企業の成長の障壁となる可能性がある。また、拠点集約型の構成は可用性が低く、災害やパンデミック時に事業停止リスクが高まる。専用線の利用や定期的な機器のリプレースといった運用コスト増大も従来型ネットワークの課題だ。

企業においては、境界防御ではクラウドサービスやテレワーク環境に十分なセキュリティ対策を講じられないとして、クラウド利用を制限するケースもある。しかし、こうした制約は業務効率の低下や、グローバル化・企業間協業への対応力不足につながる。

こうした背景から、ネットワークの柔軟性と安全性を両立するために、クラウド利用を前提としたゼロトラスト型ネットワークへの移行が、急務となっている。

日立ソリューションズ 提供資料

ネットワークの課題を一挙解決! ゼロトラストを前提とした“これからのIT基盤”Prisma® Accessとは

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ゼロトラストで実現する柔軟なIT基盤

ネットワークセキュリティの機能をクラウドで提供するSASE（Secure Access Service Edge）を導入すれば、セキュリティを確保しながらも柔軟なネットワーク環境を構築できる。拠点でも社外でも、オンプレミス環境と同等の入口・出口対策を実現することが可能だ。

また、専用線の維持コストや定期的な大規模リプレース費用から解放され、ネットワークに関わる管理・運用コストを大幅に削減できる。基盤のOS更新や脆弱性対策も自動かつスピーディーに実施されるため、運用担当者の負担も軽減されるだろう。

リンク先のコンテンツでは、従来型ネットワークの課題と解決策、SASEの機能詳細、さらには実際のユースケースについて詳しく紹介している。ゼロトラストを前提としたIT基盤を構築する際の実践的な指針として活用いただきたい。

