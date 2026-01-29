属人化しやすい社内外の問い合わせ対応

顧客向けのカスタマーサポート部門や、総務部・人事部・IT部門といった社内向け問い合わせ対応を行う部門で、どのような対応をしているだろうか。

企業規模が大きく、対応すべき社員数が非常に多い場合や、個人向けサービスを展開していて顧客対応数が膨大な場合には、専門ソリューションを導入してチーム対応ができているかもしれない。一方で、複数のメンバーが個別に対応しているだけで、チームとしての対応ができていないケースも多い。

たとえば社内のコミュニケーション基盤としてLINE WORKSを採用しているが、顧客向けにはLINE公式アカウントを作成し、メールアドレスも公開しているというケースでは、3種のツールで対応しなければならない。この場合、ツールごとに担当者がつく、案件ごとに担当者を割り振るといった形になるだろう。営業担当者が自身のLINE WORKSアカウントを顧客に伝え、個別に窓口として対応してしまうケースもある。

社内対応ならばLINE WORKSに集中させることは可能だ。しかし、チーム対応をスムーズに行うのは難しい。チーム全員が閲覧できるトークルームで質問を受ける場合、大勢に見られる前提で質問することになる。そのため、質問者・回答者ともに気を遣う。どの質問に誰が対応しているのかもわかりづらく、複数の質問が集まった時には会話が見づらくもなるだろう。しかしチーム内の誰かに問い合わせをしてもらう形式だと、質問側は誰を選べばいいのか迷う時間が生じる上に、名簿位置や人間関係から対応者が偏りやすい。

いずれも属人化しやすいこと、チームがチームとして機能しないことが課題だ。問い合わせを適切に割り振り、履歴を管理できる状態を作らなければ、漏れや二重対応が発生しやすい。情報共有もできず同じような問い合わせが集まっても効率的な対応ができない上に、担当者不在の際に対応が滞ってしまう。

こうした課題に、使い慣れたLINE WORKS上で対応するためのオプションが「CXトーク」だ。

チャットもメールもすべての問い合わせをLINE WORKSへ集約

CXトークは、問い合わせ窓口をLINE WORKSへ集約する機能と、チーム対応を可能にする機能を併せ持っている。

まず、問い合わせの集約は、社内LINE WORKSだけでなく、社外LINE WORKSや企業公式LINEアカウント、メールからの問い合わせを一元化可能だ。すべての問い合わせはLINE WORKS上に作成される窓口用仮想アカウントを経由し、LINE WORKSのチャットとして取り込まれる。返答も使い慣れたLINE WORKSのチャットから行えるようになるため、教育コストも不要。スマートフォンやタブレットからはもちろん、PCからの対応も行える。

メールの場合は、受信した問い合わせメールはチャットに変換され、返答チャットはメールに自動変換される。メールとして返信するために適した文章を書く気遣いは必要だが、メールのプレビュー機能や長文入力に適した専用エディタも用意されているため、チャット上から無理なくビジネスメールとして返信できる。

複数ツールの問い合わせが一元化できることで、対応時にツールごとに人を割り振る必要がなくなる。LINE WORKSだけを利用すればいいため、見落としなども発生しづらいのもポイントだ。

属人化を廃しチーム対応を可能にする仕組みも充実

問い合わせは、LINE WORKS上に作成される窓口用仮想アカウントを経由して受信される。1つの窓口アカウントに複数チャネルを設定することも、チャネルごとに窓口アカウントを分けることも可能だ。窓口アカウントには5席/30席/100席の3種が用意されているため、「総務部ヘルプデスク」や「製品サポート窓口」といった名称で窓口アカウントを作成し、部門の規模に合わせて使い分けられる。

窓口アカウントごとに担当者を割り振ると、受信時にチーム全員へ通知される。対応者用画面から実際に対応する担当者を割り当てる仕組みで、自分で挙手する形式も、リーダーが割り振る形式も選べる。まずチームとして受けることで、担当者の偏りや属人化を防げる。さらに、未対応／対応中／対応完了のステータス管理も可能で、一覧でリアルタイムに確認できる。

実際の対応時には、個別のトークルームが作られ、1対1の対話になる。大人数が所属するトークルームとは違い、プライバシーを守って利用でき、自分の質問に対する回答だけが見えるようになる。問い合わせる側も対応する側も安心して利用できる。

問い合わせ開始時は1対Nで属人化を防ぎつつ、対応時は1対1で寄り添った対応ができる。問い合わせる側も使いやすいツールで、質問先に迷うことなく安心して利用できるのも大きなポイントだろう。

さらに、対応中は個人チャットのような画面になるが、対応チーム内ではコメントを付けて引き継ぎができ、過去の問い合わせ対応を確認して一貫した対応を行うといった機能も備えている。対応履歴は連絡先単位で蓄積されるため、同じ人がどのようなトラブルを抱えているのか、過去にどのような対応を行ったのかを踏まえた応対が可能だ。チームで相談が必要な案件であれば、別途トークルームを作成して議論し、その結論を回答するなど、LINE WORKS内で完結できる。

顧客対応・バックオフィス効率化から採用活動まで幅広く対応

LINE WORKSをすでに活用している企業はもちろん、ビジネスチャットを問い合わせ対応に利用したいと考える企業にもLINE WORKS+CXトークの組み合わせは有効だ。

社内向けでは、総務部や人事部、IT部門といったバックオフィスの問い合わせ対応に活用できる。社内制度の確認など定型的な回答が多い場合は、botを担当者として配置し、FAQチャットボットとしての窓口を構築することも可能だ。チームメンバーが個別に対応した内容が蓄積されることで、迅速な回答ができるようになり、FAQのブラッシュアップにもつながる。

社外向けとしてはカスタマーサポートや営業事務、販売店などでの利用が考えられる。営業担当者個人が窓口になっていたケースや、店舗ごとの担当マネージャーが対応していたケースなども、チーム対応に切り替えることで業務効率が向上する。

さらに採用ツールとしての活用も可能だ。人材採用窓口として利用することで、求職者からの問い合わせに迅速かつ適切に対応できる。

コミュニケーションの属人化を避け、対応負荷の軽減と作業効率アップを実現し、よりよい顧客体験を提供する。対応情報を蓄積し、チームの資産に変える。それがLINE WORKS+CXトークの特徴だ。

小規模スタートにも対応！ サテライトオフィスのサポートも充実

CXトークはLINE WORKSの有料オプションである。対応者5席の窓口なら、年間契約で月額3000円から利用できる。顧客情報も1万件保存でき、コンパクトなヘルプデスクなら十分な内容だ。必要に応じて30席・100席のプランと組み合わせて拡張することもできるため、小規模スタートにも向いている。

すでにITヘルプデスクとして導入した企業では、FAQへのbot対応により対応工数の3割減を実現。さらに、バラバラのチャネルで寄せられていた問い合わせが集約され、対応履歴が残るようになったことで引き継ぎが不要になるなど、大きな効果が出ている。

LINE WORKSはAI活用にも力を入れており、蓄積されたナレッジをもとにAIが回答案をレコメンドするなど、業務負担の軽減がさらに進むと期待される。人間がよりクリエイティブな業務に集中できる環境が整っていくだろう。

導入にあたって、どのような組み合わせが最適か、初期設定をどうすべきかといった点は、サテライトオフィスに相談してほしい。LINE WORKSの導入からサポートまで対応可能だ。

サテライトオフィスは、日本で最初期からLINE WORKSを提供してきた代理店として深い製品理解と多数の導入支援実績を持ち、ワンストップサポートに自信を持っている。単なるツール提供にとどまらず、手厚いサポート体制を整えている。さらに、100社限定の導入支援キャンペーンやライセンス費用のディスカウントキャンペーンも実施している。問い合わせ対応に課題を感じている企業は、ぜひ相談してほしい。

サテライトオフィス ■AI関連/クラウド関連に特化したインターネットソリューションベンダー■ さまざまなビジネスモデルに最適なソリューションパッケージを開発し、ユーザー目線に立った戦略の企画・提案を行っています。業界トップクラスの導入実績を持つGoogle WorkspaceやMicrosoft 365、LINE WORKS、ChatGPT など、AI関連ならびにクラウドコンピューティングに関わるビジネスの可能性を追求しています。 ●●無料活用セミナー 随時開催中!!●● 提供：サテライトオフィス

[PR]提供：サテライトオフィス