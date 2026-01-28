ソリューション

Windows 10のサポート終了後もリスクは続く。管理外・私用PCのリプレースを早急に進める際のポイントとは

2025年10月にWindows 10のサポートが終了したことから、多くの企業がWindows 11への移行やPCのリプレースを進めた。しかしこれで対応が完了したと考えるのは早計といえる。サポート終了後の運用には見落としがちなリスクが存在する。

情報システム部門の管理外で調達されたPCの存在はなかなか目が届きにくいものだ。例えば事業部が独自に購入したPCがWindows 11へ移行しないまま業務に使われるケースは珍しくない。いざ気付いたときは早急にPCのリプレースなどの対策を講じる必要があるが、業務上いますぐPCが必要という現場のニーズにどう応えるべきだろうか。

ほかにも私物PCの業務利用が考えられる。社用PCが故障したような場面で社員が自分のPCで業務を続けることは、情報漏洩やセキュリティ事故のリスクを大幅に高めてしまうため、こちらも早急な対応が求められる。

堅牢性とサポート体制を兼ね備えたPCをスピーディーに調達

これらの課題に対しては、いかにして堅牢性とサポート体制を兼ね備えたPCをスピーディーに調達できるかが重要になる。

中でも落下や衝撃に耐える耐久性、24時間365日の保守サービス、AIによるPCトラブルの予測診断など、現場での安心を支える仕組みは今後のPC運用に欠かせない。さらに国内在庫を持ち、最短当日出荷が可能なサプライ力は、突発的なニーズに対応する上で強みとなる。

リンク先のコンテンツでは、EOS（サポート終了）後に企業が直面する具体的なリスクと、それを回避するための実践的なヒントをマンガ形式で紹介している。管理外のPCや私物利用への対策、堅牢性・サポートを重視した選定ポイントなど、PCの調達・運用に関わる担当者にとって参考になることだろう。ぜひ役立ててほしい。

