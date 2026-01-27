インタビュー

生成AI活用の壁を打ち破る鍵はセキュアな環境構築と伴走支援。本格導入を阻む課題や解決策とは

生成AIへの期待が高まる一方で、実際に業務レベルで活用できている企業は少ないようだ。データセキュリティへの懸念、適用業務の不明確さ、使いこなせる人材の不足といった壁をいかに乗り越えるか。企業が直面する課題の本質とその解決の糸口を探る。

2025年は生成AIが企業に本格的に入り込んだ元年といわれ、人手不足や属人化といった課題を背景に、多くの企業がAI導入を検討し始めた。しかし実際に業務レベルまで落とし込んで活用している企業はまだ少数派だ。

その背景には、費用対効果が見えないこと、使いこなせる社員が限られること、どの業務に適用すればいいか分からないことなどがある。中でも深刻なのがセキュリティ面の不安だ。AI活用においては機密情報や顧客情報を含むデータを与える場面が出てくるが、クラウドサービスへの情報アップロードには漏洩のリスクが伴う。

オンプレミスで実現する安全なAI環境

こうした課題に対し、注目されているのがオンプレミス環境で稼働可能なAIツールだ。実際、米国防総省に採用されるセキュリティレベルを備えたAIツールは、画像解析や手書き文字認識に優れており、保険会社での書類チェック作業を30日から30分へと大幅に短縮した実績を持つ。また、東京大学発のAIツールは、営業・購買・法務など部門別のプロンプトテンプレートを豊富に用意し、専門知識がなくても安心して使いこなせる。

さらに重要なのは導入して終わりではなく、導入前のワークショップによる業務課題の洗い出しから、導入後の定期的なコミュニケーションを通じた精度向上の支援、実務への落とし込みまで伴走してくれる体制の整備だろう。

リンク先のコンテンツでは、AI活用を阻む具体的な課題とその解決策、オンプレミス対応のAIツールの詳細について解説している。劇的な業務効率化の実績や、導入前後の各フェーズにおけるサポート体制についても詳しく紹介しているので、ぜひご一読いただきたい。

