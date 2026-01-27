レポート

クラウドネイティブ移行の落とし穴とは。複雑化するKubernetesの運用をどう制御する?

クラウドネイティブへの移行が進む中、多くの企業において数十から数百ものKubernetesクラスタが乱立し、運用の複雑さが増している。AIの台頭によりこの傾向はさらに加速しているが、断片化された環境で一貫したセキュリティの確立やコストの管理を行うのは困難といえる。

クラウドネイティブの採用は、俊敏性やスケーラビリティを求める企業にとって不可欠な戦略といえる。しかしその裏側では運用の複雑化が急速に進んでいる。

特にKubernetesは、複数のクラウドやオンプレミス環境にまたがって導入されるケースが多く、断片化による管理負荷が深刻化している。調査によれば、約80%の企業が2～3種類のKubernetes環境を利用しており、統一的なガバナンスやセキュリティの確保が難しい状況に陥っているという。

混沌から制御へ：ITリーダーのためのクラウドネイティブ戦略ガイド

課題解決の鍵は統合と自動化え

さらに、VMとコンテナの分離運用によるコスト増、ステートフルワークロードにおけるデータ管理の複雑さ、そしてスキル不足が、この課題をより深刻化させている。DIY（自作）で構築したKubernetes環境は柔軟性がある反面、本番対応には不向きで、脆弱性や運用リスクを増大させる要因となる。

こうした課題に対処するには、複数環境にわたる一貫性を確保し、運用をシンプル化する統合的なアプローチが求められる。特に、エンタープライズ向けKubernetesプラットフォームには、セキュリティとコンプライアンス、永続ストレージ、スケーラビリティ、そして既存システムとの統合性が不可欠だ。また、フリート管理や集中型の可観測性、コスト最適化といった自動化機能は、スキルギャップを補いながら運用効率を高める鍵となる。

リンク先のコンテンツでは、クラウドネイティブ移行に潜むリスクを回避し、複雑化するKubernetes運用を効率化するための戦略と具体的な機能要件について解説している。ぜひ確認していただき、次の一手を検討する際の指針としてほしい。

