AIエージェントは業務課題をどう解消するのか? 部門別に見る19の成功事例

企業のDX推進が加速する中、多くの部門では人手不足、属人化、作業負荷の増大といった課題が深刻化している。中でも提案資料の作成やデータ分析、顧客対応など、付加価値を生まない定型業務に多くの時間が割かれている現状は、戦略的な意思決定を阻害する要因となっている。

昨今では生成AIを活用した「AIエージェント」が注目されている。

チャットのように回答するだけでなく、社内の業務データやルールに沿ってタスクを分解し、手順の実行まで支援できる点が特徴だ。これにより、属人的になりがちな作業の標準化・自動化を進め、意思決定を加速しつつ、人が向き合うべき付加価値の高い業務に集中できるようになる。

情報システム部門では、過去の対応履歴を参照した問い合わせ分類・一次切り分け・手順提示など、インシデント対応の一次対応をAIが支援する取り組みが進んでいる。経営企画部門では、市場調査やフレームワーク分析の整理に加え、株主総会の想定問答集の質問抽出・回答ドラフト作成などの事例が生まれている。

さまざまな部門でのユースケースが登場

他にも営業・マーケティング領域では、売上データの分析からPowerPoint資料化までを自動化したり、Googleカレンダーと連携した日程調整を支援したりする活用が進んでいる。加えて、カスタマーサポートではVOC（お客様の声）の分析や返信文案の作成支援、経営企画では株主総会に向けた想定問答集のたたき台作成など、部門を問わず幅広い業務でAIエージェントが導入が進んできた。

これらのユースケースは単なる業務効率化にとどまらず、属人化の解消やナレッジの共有、意思決定の質の向上といった本質的な課題解決に結びついている。AIエージェントの導入は単なるツール選定ではなく、業務プロセス全体の見直しを伴う「AIトランスフォーメーション」の取り組みといえるだろう。

リンク先のコンテンツでは、営業・マーケティング部門、バックオフィス・技術・開発部門、経営企画・カスタマーサポート部門が抱える課題を解決した19のAIエージェント活用事例を紹介している。これにより、全社的にAIエージェントを導入した際のイメージも付きやすくなるだろう。定型業務からの脱却と戦略的な業務への転換を進めるためにも、ぜひ参考にしてもらいたい。

