増え続けるデータとランサムウェアへの対策を両立。今求められるバックアップのあり方とは

従来型のバックアップは複数のサーバやプロキシを組み合わせた複雑な構成が一般的だったが、拡張や運用に手間がかかる上、障害時の復旧に長い時間を要するケースが多かった。
そこで注目されているのが、ゼロトラストを基盤としたセキュアなアーキテクチャと、スケールアウト型の設計を組み合わせた新しいデータプラットフォームだ。これにより、無停止での拡張や一元管理が可能となり、シンプルな運用と高い安全性を両立できる。
丸紅情報システムズ 提供資料
Cohesityご紹介資料
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
内部脅威や外部攻撃からの保護を強化
また、ランサムウェア対策としては、バックアップデータの不正操作防止、多要素認証、管理者であってもバックアップデータに変更を加えることができない強力なデータ保護といった機能や、クラウド連携・別メディアなど多様な手法を取り入れたバックアップルールが求められる。これにより、内部脅威や外部攻撃からの保護が強化され、万一の際にもデータの完全性を維持できる。
さらに、フルバックアップと増分バックアップの合成処理を不要にし、リストアを即時開始できる仕組みも有効だ。実際、世界的な金融機関での検証では、数百台規模の仮想マシンを数分で復旧できたという事例も報告されている。
リンク先のコンテンツでは、最新のバックアップ戦略とランサムウェア対策の具体的な手法、さらに高速な復旧を実現する技術の詳細について解説している。次世代のデータ保護を取り入れるヒントとなるので、ぜひ確認してもらいたい。
