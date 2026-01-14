生成AIの活用を阻む「3つの壁」とは。態度変容を促す人材育成のアプローチに迫る

レポート

企業のDX推進において生成AIは強力なツールだが、現場での活用は思うように進んでいないようだ。とある調査の結果によると、ChatGPTの認知率が72.2%に達する一方で、利用率はわずか20.4%に留まっている。

生成AIの普及が進む中、その活用事例も増加してきた。例えばパナソニックグループは技術職だけでなく製造・営業など国内約9万人への展開を進めていたり、ウォルマートは仕入れ交渉の自動化に活用していたりするなど、業務効率化や新たなビジネスモデル創出に向けた「攻めの活用」が始まっている。

しかし多くの組織では、生成AIの認知と利用の間に大きなギャップがあり、「生成AIの存在は知っているが、実際には使えていない」といったケースが見受けられる。その背景として「感情の壁」「知識の壁」「行動の壁」という3つの要因が考えられる。

段階的なアプローチで確実な定着を目指す

感情の壁とはITツールへの苦手意識から当事者意識が希薄になる状態、知識の壁とは知識不足ゆえに出力結果から適切な情報を選べない状態、行動の壁とは導入時のルール整備が不十分なため業務活用につながらない状態を意味する。

これらの壁を乗り越えるには、単なる研修やルール整備だけでは不十分だろう。重要なのは態度変容を促す仕組みであり、中でも心理学の理論を応用した「Unfreeze」（解凍）、「Change」（変化）、「Refreeze」（再凍結）という3ステップが有効とされている。

リンク先のコンテンツでは、生成AIの活用を阻む「3つの壁」を克服するための具体的なステップと、人材育成を後押しする研修・診断について解説している。実は、この3つの壁は生成AIに限らずMicrosoft 365の利用を阻む要因となっているが、こうしたITツールを積極的に活用して生産性向上に直結させられる人材を育成するアプローチも確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

