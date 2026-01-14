ソリューション

境界防御はもはや限界。コスト・人財不足でもあきらめない、今有効なセキュリティ強化策とは?

クラウドサービスの普及やリモートワークの定着により、従来の境界防御では業務データを守るのが困難になってきた。そうしたなか、対策としてゼロトラストセキュリティを導入しようにも、コストやセキュリティ人財の不足で導入に踏み切れないといった課題に直面している情報システム部門も珍しくないのではないか。

従来、重要な業務データやシステムは社内に存在し、企業は社内外の境界を防御することでセキュリティを担保してきた。しかし、SaaS型システムの普及により業務データは境界の外に保存され、リモートワークの増加により境界防御を通過しない業務通信が急増している。

こうした環境の変化により、従来の境界防御モデルではセキュリティを担保することが困難になりつつある。

日立ソリューションズ 提供資料

ゼロトラストセキュリティをもっと身近に

コスト・運用・安心を兼ね備えた新しい選択肢

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

コスト・運用・安心を兼ね備えた国産SSEでゼロトラストセキュリティの実現を支援

そこで注目されているのが、SSE（Secure Service Edge）である。これはネットワークセキュリティを社内外の境界に設置するのではなく、インターネット上で提供するというクラウドサービスとなる。インターネット上に保存された業務データの監視や、境界内外の区別なくさまざまな場所からの通信の防御が可能だ。

さまざまなSSE製品があるなか、自社の課題を解決するためにはどのような製品を選べばよいのだろうか。

* * *

リンク先のコンテンツでは、SSE製品が必要とされる背景や、製品選定時の懸念点を紹介。解決策として、独自のデータベースを基にしたアクセス制御により、ネットワークを強力に保護してくれる国産SSEについて解説している。認証から通信までをカバーすることから運用負荷の低減が期待できるだろう。具体的な導入効果も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 日立ソリューションズ 提供資料

ゼロトラストセキュリティをもっと身近に

コスト・運用・安心を兼ね備えた新しい選択肢

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：日立ソリューションズ