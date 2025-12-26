生産性を高めながらセキュリティの不安を解消。企業におけるAI PCの最適解とは

ソリューション

オンライン会議や生成AIの利用が日常化したことから、PCの動作が重い、セキュリティが不安といった課題が顕在化してきた。特にクラウド上でAIを利用する際は、回線混雑による処理遅延やランニングコストの負担が避けられないことから、AI処理をローカルで高速かつ安全に実行できる「AI PC」が求められている。

AI専用の処理エンジンとなるNPU（Neural Processing Unit）を搭載したPCなら、従来のCPUやGPUだけでは難しかったマルチタスクを劇的に安定させてくれる。Web会議中の背景ぼかしやノイズ除去、画像生成などの処理を低消費電力で快適に実行できるため、クリエイティブ業務や営業活動の生産性を大幅に向上できる。

横河レンタ・リース、日本HP 提供資料

生産性を向上させ、セキュリティリスクを最小限に。企業でAI PCがスタンダードになる理由

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

PC自体が自律的に防御する仕組みを搭載

そんなAI PCの選定においてはセキュリティ対策も考慮に入れたい。サイバー攻撃はOSより下層のファームウェアやBIOSを狙う高度な手口へと進化しており、PCの電源投入時からハードウェアレベルで防御を開始する「Secured-Core PC」という概念が注目されている。

さらに、AIを活用した次世代型アンチウイルスや、攻撃を受けても自動で健全な状態に戻す自己修復機能など、PC自体が自律的に防御する仕組みも広がっている。こうした性能と安全性を兼ね備えたPCの選定は、企業の競争力を左右する重要な意思決定といえる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、AI時代に求められるPCの最新要件と、セキュリティを強化しながら生産性を最大化するための具体的なアプローチを詳しく解説している。PCのリソースを生かしながら仮想デスクトップ環境（VDI/DaaS）と同等のセキュリティを低コストで実現する新ソリューションも紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

資料のご案内 横河レンタ・リース、日本HP 提供資料

生産性を向上させ、セキュリティリスクを最小限に。企業でAI PCがスタンダードになる理由

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：横河レンタ・リース、日本HP