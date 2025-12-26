昨今のマーケターの間では、第三者を経由せず企業が自社Webサイトで収集したファーストパーティデータをいかにマーケティングに活用するかが話題となっている。その一方で、ファーストパーティデータ収集における労力面・技術面でのハードルは高く、従来と同様にクッキー（Cookie）情報を活用したサードパーティデータをもとに分析をする企業が多いのも実情だ。しかし、クッキーバナーの取得・活用においては、プライバシー保護の観点から欧州GDPRや米国CCPAなどの法規制が設けられている。海外企業ではこうした法律に準拠したビジネスが求められており、法に抵触し制裁される事例もある。日本企業においても、こういった法規制に対応したビジネスが求められるようになりつつある。また海外企業ではこういった法規制に加えて、拒否をしづらいクッキーバナーを表示する、いわゆる「ダークパターン（※）」により制裁を受ける事例も出始めている。

（※）ダークパターン…ユーザーが意図しない不利な選択をするように巧妙に誘導するデザイン手法のこと。

そんな課題を解決するのがクッキー同意管理ツール「STRIGHT（ストライト）」だ。専門的な知識がなくても進められる簡単な操作で、世界各国のクッキー規制やダークパターン対策に対応しつつ、ユーザー体験を損なわないクッキーバナーを導入できる。本記事では、インターネットイニシアティブでクッキーバナーの導入支援や法対応のサポートを行っているコンサルタントの指導のもと、Webメディアのマーケティング担当者が実際にクッキーバナー導入を体験し、STRIGHTの実力と効果を探っていく。

（写真左）インターネットイニシアティブ ビジネスリスクコンサルティング本部 コンサルタント

（写真右）某Webメディア マーケティング担当者

クッキーバナーにおいて企業・マーケター・消費者に生じるギャップとは

クッキーバナーに対して現在、企業やマーケター、消費者はそれぞれどんな思いを抱いているのか。IIJコンサルタントはこう話す。

「欧米のクッキー規制対応に取り組む企業では、法令遵守やブランド保護のために適切な運用を目指します。ただ、クッキー情報を活用したいと考えるマーケターと考え方にギャップが生まれることもあります。ユーザーデータの利活用や、ファーストパーティデータの取得に注力するあまり、ダークパターンのようなUIや運用となってしまう問題も発生しやすくなります。一方、消費者はクッキーバナーを目にする頻度が増えていくなかで、どうクッキーを扱えばよいか迷うケースも増えています。企業やマーケターの考えと、消費者の考えにずれが生じないよう、プライバシーや透明性、公平性を確保しながら、よりよいユーザー体験を提供していくことが求められています」(IIJコンサルタント)

インターネットイニシアティブ ビジネスリスクコンサルティング本部 コンサルタント

ユーザーを巧妙に誘導する「ダークパターン」が横行するリスクも

実際に、マーケティング業務の現場でも、ユーザーニーズに対応していくためにクッキーバナーの取り組みを重視するようになっている。マーケティング担当者はその際に不便や不満を感じることについて、こう話す。

「普段、CMS・CRM・MAなどの機能が内包されているツールを活用してサイト運用を行っています。しかし、カスタマイズ性が十分ではなく、現在はクッキーバナーが画面上に大きく表示されている状態です。PCでサイトを閲覧するときはまだ良いのですが、スマホやタブレットで閲覧するとスクロールした際に邪魔に感じることが多く、ユーザー体験を損なってしまっている可能性があります。サイトの視認性や操作性が落ちることでサイトへの信頼が低下し、離脱のきっかけになるのではと懸念しています。もう1つは法令対応の知識が十分にないことです。法令に関する専門家ではないので、実装したクッキーバナーが個人情報保護法や改正電気通信事業法に則ったものなのか不安を感じることがあります」(マーケティング担当者)

某Webメディア マーケティング担当者

こうした不便や不満を抱いたまま、しっかりと法対応ができていないサイト運用になってしまっている可能性がある。さらにダークパターンと呼ばれるようなクッキーバナーを実装してしまうリスクもある。IIJコンサルタントはこう解説する。

「マーケターの方は法務部やコンプライアンス部から指摘がありクッキーバナーを入れるケースが多いですが、『データ取得やWebサイトの視認性を考えると、できれば入れたくない』というのが本音かと思います。またマーケターの法令対応の知識が豊富でなく、実装されているクッキーバナーがしっかりと法対応できているかが判断できない場合も多いです。そういった状況の中で、例えばクッキーバナーを導入しなければいけないけれど、データを失いたくないので、拒否されないよう同意ボタンしか実装しないなど、知らず知らずのうちにダークパターンに該当する運用になってしまうケースもあるのです」（IIJコンサルタント）

サイトデザインを崩さないまま、法務部門から求められるクッキー規制やダークパターン運用回避にしっかりと対応したいというマーケターの要望に応えるのが、IIJが提供しているクッキー同意管理（CMP）ツール「STRIGHT」だ。

よりよいユーザー体験を実現する「出さないバナー」

STRIGHTは、GDPRやCCPA、電気通信事業法など各国の最新規制に対応し、クッキーバナーの高度な制御と自動化を実現したCMPツールだ。世界149の国・地域の言語に対応し、専門的な知識がなくても簡単に導入することができ、高機能なCMPを低料金で負担なく始めることができる。国産CMPツールなので、マニュアルや日本語ガイドも充実しており、それらを見ることで機能の詳細を知ることが可能だ。また、サポート体制も日本国内のスタッフで対応している。

「ユーザー体験を損なわないために『出さないバナー』も提案しています。通常のクッキーバナーのように画面全体を覆うようなものではなく、クリックすることでバナーが表示される仕組みで、透明性の確保や拒否の関与機会を提供します。もちろん通常のクッキーバナーのような実装もできるほか、配置位置や色、サイズを細かくカスタマイズすることが可能です。またグーグル社が提供するGoogle同意モードという制御モードに対応しています。これにより、ユーザーがクッキーバナーで拒否した場合でもGoogleによってモデリングされた匿名データを使ってマーケティングを行ったり、ユーザーごとに広告を出し分けたりできるようになります」(IIJコンサルタント)

このような実際に普段行っているSTRIGHT導入支援を、今回は某Webメディア マーケティング担当者がハンズオン形式で体験してみることにした。基本的な流れとしては、下記の7つのステップで進められた。

1時間もかからず、簡単な手順で万全なクッキーバナー導入

これら7つのステップをさらに簡略化することもできる。以下の3つの手順で設定すれば、すぐにクッキーバナーの実装が完了する。

1. クロールと確認

クッキーバナーを組み込みたいサイトをSTRIGHTでクロールすると、自動的にGoogle AnalyticsやFacebook広告といったサイトに組み込まれているサービスが列挙されるので、それを確認。

2. デザイン作成とスクリプト生成

STRIGHTのテンプレートを活用してクッキーバナーのデザインを作成し、サイトのヘッダ(HTMLのheadタグ)に登録するスクリプトを生成する。

3. スクリプトの組み込み

手順2で生成したスクリプトをサイトに組み込む。CMSなどでスクリプトコードをhead内にコピー＆ペーストする。

わずかこれだけの手順で、各国法規制に対応しながら、ユーザー体験を損なわない日本向けの「出さないバナー」を作成し、運用を開始できるのだ。

レクチャーを受けながら、デモサイトを使って、マーケティング担当者がクッキーバナーの実装に取り組んだ時間は1時間にも満たない。STRIGHTの実装を体験したマーケティング担当者は、まず簡単ですぐに使えることを高く評価する。

「Webデザイナーではない私でも、用意されたテンプレートの項目に沿って設定を進めるだけで、クッキーバナーのデザイン作成、実装をすることができました。バナーの文言は、自社独自の内容や文量に合わせて設定を少し変えるだけでよいので非常に簡単です。デザインについても、色や形の変更はもちろん、ホバーボタンのアイコンも豊富に用意されており、自社サイトのイメージに合った設定が可能です」(マーケティング担当者)

テンプレートをベースとした各項目の選択画面

クッキーバナーのプライバシー設定画面呼び出しボタンの選択画面

また、各国法規制への対応も自動的に行われ、専門家に依頼して適合しているかチェックする必要がないこともメリットだとした。IIJではクッキー規制だけでなくプライバシー保護全般のコンサルティングを長年行っており、そのナレッジやノウハウをSTRIGHTに投入している。法規制の最新情報をキャッチアップする体制が構築されており、もし機能更新が必要な場合は即座に対応していることによって、専門家のチェックが不要となるのだ。加えて、出さないバナーなど、マーケティング担当者を考慮した機能が提供されていることも大きなポイントだと話す。

「国産サービスでUI/UXが分かりやすく、操作がしやすいです。クッキーバナーは、ユーザー目線で見ると邪魔なものとみなされることがあります。その点、STRIGHTは、バナー自体が、サイトのアクセント、飾りのように自然と馴染んでいると感じました。必要なときにホバーボタンをクリックして全面表示に変更できるなど柔軟性も高い。自社のブランドやイメージを守りつつ、ユーザーに価値提供したいというWebマーケティング担当者の思いをよく汲み取った設計だと思います」(マーケティング担当者)

最後にIIJコンサルタントはこうアドバイスしてくれた。

「法規制対応に向けて、法務部から『早急にクッキーバナーを入れてほしい』という要請を受け、何から手を付けて良いか悩まれているマーケターの方が多くいらっしゃいます。 STRIGHTを選んでいただければ導入の障壁は低くなり、すぐにクッキーバナーの管理、制御ができるようになります。サービスは日々アップデートされ、日本語サポートや専門家によるサポートも充実しています」(IIJコンサルタント)

国産CMPツールとして、すでに多くの企業が採用しているSTRIGHTはぜひ検討してほしいサービスだ。今回体験したハンズオンも随時実施されているので、ぜひサービスサイトにアクセスして確認してほしい。

株式会社インターネットイニシアティブ

