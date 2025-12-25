ソリューション

AIエージェントでROIと業務効率の向上を実現。そのための戦略的なアプローチとは

生成AIへの投資を進めたものの、期待したROI（投資利益率）が得られず試験段階に留まっている企業は少なくない。その一方で、AIエージェントとアシスタントを戦略的に導入したことにより、さまざまな形で生産性向上を実現した組織も登場している。

AIは世界の企業利益を年間最大4.4兆ドルも押し上げる可能性を秘めているが、この価値を引き出すには、企業のAI活用を試験段階から生産性向上の段階へと導く必要がある。

しかし分断されたシステムや複雑なワークフロー、セキュリティやコンプライアンスへの懸念は、企業がAIをスケールさせる上での障壁となっている。ROIの確保や人材不足といった問題も無視できず、こうした課題を克服するには単なるツール導入ではなく、戦略的なアプローチが不可欠だ。

AIアシスタントやエージェントをビジネスに統合

重要となるのは、AIアシスタントやエージェントをビジネスのシステムとシームレスに統合すること、そしてノーコードでのエージェント構築を可能にする仕組みである。これにより、導入のハードルを下げつつ、マルチステップの複雑な業務を自動化することが可能だ。さらに、AIガバナンスを組み込むことで、セキュリティや規制対応の不安を軽減し、安心してスケールできることだろう。

実際、人事ワークフローの自動化により四半期で50,000時間を節約し昇進サイクルタイムを50%短縮した組織や、認定プロセスの合理化で年間150万ドルのコスト削減を見込む企業も現れている。さらに、2028年には意思決定の15%が、AIエージェントによって自律的に行われるという予測もあるほどだ。

リンク先のコンテンツでは、AIエージェントとアシスタントの具体的な導入ステップや、業界別のユースケース、その成果などが確認できる。ROIを最大化するための実践的なヒントも紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

