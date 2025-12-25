チャットボットの回答精度を生成AIで向上。業務効率と顧客満足度を同時に高めるには

インタビュー

日本企業が直面している課題として、労働人口の減少に伴うサービス品質の維持が挙げられる。限られた人員で顧客満足度を高めるには、やはり業務効率化と顧客対応の質の向上を両立する仕組みが必要だ。そこで注目されているのが、生成AIを活用したチャットボットである。

従来のチャットボットは、あらかじめ用意された質問と回答のセットに依存していたため、想定外の質問に対応できず、顧客体験を損なうケースが多かった。しかし生成AIを組み込めば、ユーザーの意図を理解し、柔軟かつ的確な回答を返せるようになる。

とはいえ、生成AIを導入しただけで自動的に成果が得られるわけではない。特に海外の成功事例に共通するのは、チャットボットのメンテナンスに力を入れている点だ。ユーザーとのやり取りをログで解析し、定期的に課題を改善するサイクルを回すことで、精度や顧客満足度を高められる。

日本IBM 提供資料

成功事例も多い? 地味だけど最強「生成AI活用術」、効果が出やすい"ある領域"とは

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

生成AI特有の課題であるハルシネーションを防ぐには

チャットボットの開発環境も重要なポイントだ。現場の業務部門が自ら改善できるよう、ノーコードやローコードの開発基盤を活用することで、スピードと柔軟性を確保できる。さらに、バックエンドシステムとの連携により、単なる回答にとどまらず具体的なアクションまで自動化できる仕組みを構築することも可能になる。

また、生成AI特有の課題であるハルシネーションを防ぐためには、RAG（検索拡張生成）を組み合わせることで、企業固有の情報に基づいた正確な回答を生成できる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、生成AIをチャットボットに組み込む際のヒントや、実際の事例を基にした導入のポイントを紹介している。チャットボットを単なる問い合わせ対応ではなく、業務効率化と顧客体験向上を実現する戦略的なツールへ進化させるためにも、ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 日本IBM 提供資料

成功事例も多い? 地味だけど最強「生成AI活用術」、効果が出やすい"ある領域"とは

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：日本IBM