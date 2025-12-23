ソリューション

DXが進まない要因は本当に技術不足? 重要なのは業務の流れと構造の徹底的な整理

DX推進や基幹システム刷新に取り組んだものの、部門ごとのシステム分断やExcelへの依存から抜け出せず、手詰まりになっていないだろうか。多くの企業が直面するこの課題は、技術不足が原因ではない。本質的な問題は、業務全体の構造を整理しないまま部分最適化を繰り返していることにある。

DXが進まない企業に共通するのは、目の前の業務をExcelでつないだり、部門ごとに最適なツールを導入したりするなど、既存システムに機能を追加するという対症療法的なアプローチを行っている点だろう。こうした積み重ねが、結果として「全体が見えない業務構造」を生み出している。

真に効果的なDX推進は、システムを導入する前の段階が重要となる。まず取り組むべきは、業務の流れと構造を徹底的に整理することなのだ。

業務がつながらない会社は、なぜDXが"止まる"のか?

3つの角度から業務全体を可視化

具体的には、どこで情報が分断されているのか、どこに手戻りやムダが生じているのか、将来どこが変わりそうなのか……これらの3つの角度から業務全体を可視化することが重要となる。これらを踏まえた上で全体像を描き、段階的にDXを進めていくプロセスこそが、現場目線と将来性の両立を可能にする。

これにより、例えば日本側が上流工程と品質をリードし、オフショア開発でコストを最適化するといった体制も選択肢になってくるはずだ。

リンク先のコンテンツでは、業務分断やExcel依存から脱却し、持続可能なDXを実現するための具体的なステップについて解説している。DXの推進を止めてしまわないためにも、ぜひ参考にしてほしい。

