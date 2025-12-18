レポート

顧客の68％がパスワードを使い回す現状を踏まえ、関係構築とリスク軽減を両立するには

デジタル化が加速する現代、企業は顧客との接点をオンライン上で築くことが不可欠となっている。特に、サインアップやログインといった認証プロセスは、顧客との関係構築の起点であり、同時にセキュリティリスクの温床でもある。

企業のデジタル化が進む中、顧客体験の質を左右するのは認証プロセスだ。利便性を追求するあまり複雑さを排除すれば、攻撃者にとって格好の標的となる。一方で、認証が煩雑になれば顧客は離脱し、ビジネス機会を失う。このジレンマは、IT部門やセキュリティ担当者にとって深刻な課題だろう。

消費者への調査によると、アカウント作成時に最も重視されるのは「企業の信頼性」（74%）と「セキュリティ対策」（72%）であり、製品やサービスの品質を上回る結果となった。さらに、64%が「なりすまし詐欺」を懸念しているにもかかわらず、68%がパスワードを使い回している現状は、攻撃リスクを高めているといえる。

顧客の70%はAIエージェントより人間とのやり取りを好む

また、生成AIの普及により、AIエージェントが顧客対応に活用されるケースが増えているが、信頼性への懸念は根強い。調査では70%が人間とのやり取りを好むと回答しており、AIに個人情報を預けることへの不安が顕在化している。

こうした状況を踏まえ、企業は透明性や倫理的ガイドラインを整備し、AI活用においても信頼を損なわない仕組みを構築する必要がある。その際は、負担の小さい認証体験と強固なセキュリティを両立するCIAM（カスタマーアイデンティティおよびアクセス管理）の戦略が不可欠だ。

* * *

リンク先のコンテンツでは、6,750人の消費者を対象にしたグローバル調査と実運用データを基に、AI時代における顧客ID管理の最新トレンドと、企業が取るべき戦略的アプローチを詳しく解説している。顧客体験とセキュリティの両立を目指すためにもぜひ参照いただき、実務に活かしてほしい。

