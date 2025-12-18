ソリューション

アイデンティティガバナンスで211%のROIを実現。監査の負担とセキュリティリスクを同時に削減するには

昨今の企業におけるIT環境はクラウド化と分散化が進み、アクセス権限の管理はかつてないほど複雑になっている。さらにSOXやPCI-DSSといった規制への対応や、内部統制の強化が求められる中、従来の手作業や断片化したツールに依存する運用は限界を迎えつつある。

アクセス要求や権限変更がヘルプデスクのチケット経由で処理され、SLA（サービスレベル合意）を超える遅延が常態化することは、もはや珍しくない。また、役職変更や退職後に不要な権限が残り、過剰なアクセスがリスクを増幅させるケースも見受けられる。

組織によっては認証作業がスプレッドシートに依存し、監査準備に数週間を要するなど、非効率なプロセスがIT部門とビジネス部門双方に負担を強いている。こうした断片化された環境では、セキュリティ脅威への対応やコンプライアンス維持が困難になり、企業全体の俊敏性を損なう要因となる。

Okta Identity GovernanceのTotal Economic Impact

監査にかかる作業時間が最大60%削減されたケースも

そこで注目されているのが、ポリシー駆動型のアイデンティティガバナンスだ。権限レビューやアクセス要求を自動化し、統合された可視性を確保することで、監査対応の負担を減らし、セキュリティ体制を強化できる。

調査によれば、こうした取り組みを進めたことでROI（投資利益率）が211%、投資回収期間が6カ月未満という成果を挙げられた企業もあるという。また、監査の作業時間が最大60%削減され、アクセス要求の処理にかかる時間では数日かかっていたものが30分に短縮されたケースもあった。

リンク先のコンテンツでは、ROIを最大化し監査・コンプライアンス対応を効率化するためのアプローチと、その成果について解説している。ぜひご覧いただき、アイデンティティガバナンス戦略の推進に役立ててほしい。

