クラウドサービスの利用拡大に伴い、企業ネットワークは複雑化した。こうしたなか、通信量の爆発的増加による帯域逼迫、複数のセキュリティ製品導入による運用負荷、そして障害対応の難しさが課題となり、業務継続性やセキュリティ強化に深刻な影響を及ぼしている。

クラウドサービスやSaaSの利用増加に伴い、昨今の企業ネットワーク構成は従来の単純な境界型から分散型へと大きく変化している。社内外をまたぐ通信が急増したことで境界防御の限界が明らかになるなか、トラフィック量の急増によって、帯域逼迫の課題も出でてきた。また、ネットワークの分散化は、セキュリティ対策の複雑化を招いている。対策強化のため複数の製品を併用する企業が増加する一方で、製品ごとに設定やポリシーが異なるため、整合性を保つ作業は煩雑になり、セキュリティ担当者の運用負荷が高まっている。

このような複雑化したネットワークでは障害対応も困難だ。障害が発生した際、手動で切り替えを行う必要がある場合、即時対応できず業務停止のリスクを一層高めてしまう。

セキュリティ強化と運用負荷軽減を両立! クラウド時代に複雑化するネットワークセキュリティへの対応策

クラウド時代のネットワークセキュリティを支える3つのアプローチ

そこで求められるのはセキュリティ強化と運用効率化を同時に実現するアプローチだ。鍵となるのは「可視化」「統合管理」「自動化」である。

可視化では、通信に利用されるアプリケーションを識別し、危険な通信をブロックすることで攻撃リスクを低減できる。統合管理は、複数拠点のポリシーやログを一元的に管理し、設定確認・変更などの現地対応を減らすことで運用負荷を軽減する。そして自動化は、障害時の冗長経路の切り替えを即時に行い、業務停止を防ぐ。

リンク先のコンテンツでは、クラウド時代に求められるネットワークセキュリティのアプローチとして、従来のネットワーク機器単体では実現できなかった強固なセキュリティ、高い信頼性、多彩な機能をワンボックスで実現するJuniper NetworksのSRXシリーズを紹介している。AIによる脅威検知、柔軟なURLフィルタリング、クラウドベースの防御といった機能を取り込んでおり、複数拠点やクラウド利用時の課題に対応できる。クラウド利用時のトラフィック適正化、障害時の通信継続、複数拠点の統合管理に関するユースケースも確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

