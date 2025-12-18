家庭や学校、保育施設などで日々発生している子供の事故。その中には、製品に起因するケースも含まれており、過去の事故情報を事前に知っていれば防げたケースも少なくない。こうした「防げる事故」をできるだけ減らし、子供が安心して生活、挑戦できる社会を目指すため、東京都が運営しているのが「子供の事故情報データベース」である。

これは、それまで各機関のサイトなどで個別に公開されていた事故情報を一元的に集約した統合データベースだ。どのようなシチュエーションで起きた事故なのかといった詳細な情報に加え、ニュースや論文の検索・閲覧もできるため、玩具・家電・日用品・住宅関連など幅広い分野における設計改善や研究活動に活用できる。

今回、実際に同データベースを活用してサービス開発を行っているVLEAP代表取締役の新保正悟氏にも話を伺い、データベースの活用実態や可能性について掘り下げていく。

子供の事故を減らすための東京都の取り組み

子供の事故はなぜ起きるのか、その実態を見てみよう。東京都こどもセーフティプロジェクトによると、子供の救急搬送数はここ数年、横ばいが続いている。特に0～5歳の乳幼児の事故が多く、事故の種別では「転ぶ」「落ちる」「ものがつまる」が目立つ。この傾向は例年ほとんど変わらないという。

保護者の見守りが不十分というわけではない。研究機関の調査によれば、子供が転倒するまでの時間はわずか0.5秒程度であることがわかっている。どれだけ子供をしっかり見守っていても、事故まで0.5秒しかなければ、対処が間に合わないことも多いだろう。

では、どうすればいいのか。東京都が着目しているのは、子供を見守るだけでなく、そもそも事故が起こりにくいように「危ないところを変える」環境づくりである。事故のデータや事例を収集・分析し、子供の行動特性を研究。その結果をエビデンスとして事故予防策を開発し、Webサイトなどを通じて発信・啓発するという流れで事故予防のサイクルを回している。

たとえば、ベランダからの転落事故が多いと分かれば、子供が簡単に外へ出られないように窓へ補助錠を設置するといった物理的な対策につなげることができる。このように、過去の事故データに基づいて生活環境そのものを安全に整えていくことが、東京都が目指す「危ないところを変える」取り組みである。

この一連の取り組みの基盤となるのが「事故データ・事例の収集」である。子供の行動特性の研究も、事故予防策の開発も、事故データがなければ進めることはできない。事故予防のサイクルを回していくうえで、データ収集は不可欠だ。

各機関のデータを一元化し、製品開発における安全性の検討を効率化

そこで生まれたのが、東京都が運営する「子供の事故情報データベース」である。

このデータベースは、もともと公的機関が提供していた子供の事故情報を統合したもの。情報源となるのは、経済産業省の「保安ネット公表ポータル」、警察庁の「山岳遭難・水難」、日本スポーツ振興センターの「学校等事故事例検索データベース」などがある。そのほかにも、製品事故情報を扱う製品評価技術基盤機構(NITE)や、こども家庭庁、消費者庁が公開する事故情報など、多岐にわたるデータを幅広く収集している。さらに、子供の事故に関するウェブニュースのリンク提供元として38サイト、学術論文などの提供元として7サイトとも連携しており、多面的な情報を横断的に参照できる仕組みとなっている(2025年12月時点)。

これまで各機関のサイトなどで公開されていたデータが統合され、一元的に検索・閲覧できるようになったことで、事故情報の収集は格段に効率化した。たとえば、事業者が子供向けの製品を開発する際、類似製品の事故事例を幅広く調べるには、従来は複数のデータベースをそれぞれ検索する必要があった。しかし「子供の事故情報データベース」であれば、一度に検索できるため大幅に効率化する。

また、事故事例を性別・年齢・重傷度など細かい条件で抽出することも可能だ。

事故情報に関するニュースや論文も閲覧でき、事故の状況を多角的に把握できる。

VLEAP新保氏が語る「子供の事故情報データベース」の魅力とは?

事業者は具体的に「子供の事故情報データベース」をどのように活用しているのか。また、どんなところが魅力だと感じているのか。実際に同データベースを活用してサービスを開発しているVLEAP代表取締役の新保正悟氏に話を伺った。

――まず、御社の事業について教えていただけますか。

新保氏 ：弊社は2020年に学生ベンチャーとして創業したテクノロジー企業です。主な事業は、メタバースとWeb3Dの二つ。Web3Dとはブラウザで体験できる3Dコンテンツのことで、軽量でありながら豊かな表現を既存のサイトに組み込むことができます。

――「子供の事故情報データベース」を活用してサービス開発に取り組んでいるそうですね。どのようなサービスなのでしょうか。

新保氏 ：Web3D事業などで培った3D技術を生かし、3D映像を活用した安全教育コンテンツを開発しています。具体的には、生後6ヶ月の乳幼児などの「子供の目線」を再現し、生活の中に潜む事故要因を学べる3D映像コンテンツです。

――子供の目線を体験できるというのはユニークですね。

新保氏 ：子供の視界は大人が思っている以上に低く、狭く、年齢によって異なります。だからこそ、大人が想定していない事故が起きるわけです。たとえば、炊飯器の蓋を開けて、蒸気で火傷をしたり、公園のブランコ周囲の柵に登ろうとして転んだり。「子供の事故情報データベース」で検索すると、そうした事例が数多く見つかります。

それらを子供の視点で再現したのが、弊社が開発しているコンテンツです。実際に起きた事故をもとにしているため、子供向け製品・サービスを開発する企業にとっても、非常に有用な教材になると考えています。

――「子供の事故情報データベース」の印象はいかがですか。

新保氏 ：実際に起きた事故が網羅されており、しかも検索性が非常に高いと感じます。弊社のコンテンツでは、リビング・キッチン・屋外といった場所ごとに事故を再現する予定ですが、まずはそれらの場所をキーワードに検索しました。さらに「切る」「ぶつかる」といった事故種別を掛け合わせることで、該当する事故事例を絞り込めます。

――もし「子供の事故情報データベース」がなかったら、情報を探すのは大変そうですね。

新保氏 ：そうですね。最大のメリットは、データの網羅性と信頼性の高さです。通常のネット検索では、行政機関の信頼できる情報だけでなく、真偽不明の情報も大量に出てきます。それを1つずつ確認するのは非常に大変でしょう。最近は生成AIに聞く人も多いですが、子供の事故のように信頼性が重要な領域では、AIだけに頼るのは難しいと感じます。

――他に「子供の事故情報データベース」の魅力はありますか。

新保氏 ：情報の具体性も大きな魅力です。検索して出てきた事例には、かなり詳細な内容が記載されています。事例によっては、タイムスタンプまでついており、各時間帯に何が起きたのかまで細かくわかります。これだけ詳細で信頼性の高いデータを一元的に検索できるデータベースは、他にありません。また、事故関連のニュースや論文も一括検索できる点も優れています。製品開発をしていると、当時のニュースを見たい、論文を読みたいというニーズもありますからね。

――今後、「子供の事故情報データベース」の活用が進むと、どんな社会が実現すると思いますか。

新保氏 ：スタートアップを経営していると、大企業との情報格差を感じることがあります。ですが、子供関連では「子供の事故情報データベース」によって企業間の情報格差が少なからず埋まり、安全な製品・サービスが生まれる社会に近づくと期待しています。

「子供の事故情報データベース」の活用で子供が安心できる社会を目指す

新保氏が語ったように、これまで子供の事故に関する情報は各機関に点在しており、一元的に探すのは容易ではなかった。それが障壁となり、実現しなかった事業アイデアもあったはずだ。公的機関の信頼できる情報を一元化し、高い検索性と使い勝手の良さを備えた「子供の事故情報データベース」。どんな事故が起きているのか――。そうした情報を効率的に入手できるようになったことで、「防げる事故」は大幅に減らしやすくなるだろう。子供向けの製品・サービスを開発する企業は、ぜひ「子供の事故情報データベース」を活用し、既存製品の改善や新規事業開発に役立ててほしい。

「子供の事故情報データベース」を

＞＞ もっと知る ＜＜

[PR]提供：東京都子供政策連携室