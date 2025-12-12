従来型防御の維持が招くコストや負担の増大。最新の統合型セキュリティはどのような価値をもたらすか?

レポート

もはや従来型アンチウイルスに依存した防御・対策は、進化し続ける脅威に対応できない状況となっている。実際、とある最新レポートによれば、2024年に検知された脅威の約79%はマルウェアを伴わない攻撃だった。つまり攻撃者は正規ツールや盗んだ認証情報を駆使することで、シグネチャベースの防御を容易に回避しているのだ。

多くの企業・組織が「現状維持はコスト削減につながる」と考えがちだが、実際は逆である。オンプレミスのハードウェア維持や手動更新、セキュリティ製品が発する数々のアラートへの対応に追われるITチームの負担は膨大であり、侵害発生時のコストはさらに深刻となる。

別の調査によれば、2024年のデータ侵害による平均コストは約488万ドルに達するという。つまり古い防御システムを維持することは、予算やリソースを密かに圧迫し続けることを意味するのだ。

では、どのようなアプローチが必要なのだろうか。

最新のセキュリティ対策でコスト削減

最新のセキュリティ戦略は、AIを活用した振る舞い分析によるリアルタイム検知、アイデンティティ保護、そして専門家による脅威ハンティングを統合することにある。

これにより、ファイルレス攻撃やゼロデイ攻撃を阻止し、認証情報ベースの侵入を防ぎ、ステルス性の高い脅威を先手で封じ込めることが可能になる。しかもクラウドネイティブな設計であるため、オンプレミスのハードウェアコストや、セキュリティスタックの複雑さが排除され、最大50%ものインフラコスト削減も期待できるのだ。

実際、こうした統合型セキュリティを採用した企業では、トリアージ時間が95%短縮されたり、サイバー保険料が34%削減されたりした事例も報告されている。

リンク先から閲覧できる資料では、最新のサイバーセキュリティ対策が不可欠という5つの理由を詳しく解説し、従来型防御から脱却するための実践的なヒントを提供している。ぜひご覧いただき、進化する脅威に対し、先手を打つための戦略を確かめてもらいたい。

