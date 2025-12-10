支社ネットワークの構築や管理が大きな負担に。次世代SD-WANがIT部門やユーザーにもたらすメリットとは

昨今はSaaSアプリケーションの急速な普及や支社のデジタル化が進んだことで、IT部門は少人数でより多くの業務をこなさなければならない状況に直面している。こうした背景から、従来型WANや第1世代SD-WANでは、柔軟性やセキュリティ、運用効率の面で限界を迎えつつあるというのが現状だ。
こうした課題を根本から解決するために設計されたソリューションが、次世代SD-WANである。
パロアルトネットワークス 提供資料
誰にでもわかるSD-WANによる未来の支社 For Dummies
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
次世代SD-WANの4つの基本原則とは
次世代SD-WANは、クラウド提供型のアーキテクチャを採用し、ネットワークサービスとセキュリティサービスを統合することで、支社ユーザーをインターネットやクラウド、SaaSアプリ、自社リソースに安全かつ確実に接続できる。特に注目すべきは、SASE（セキュアアクセスサービスエッジ）との連携となる。
その設計原則は柔軟性の高いネットワーク構成、アプリケーション定義型ファブリック、ゼロトラストセキュリティ、そしてAIを活用した運用（AIOps）というもので、これらによってIT部門はネットワークの可視性を高め、トラブルシューティングの手間を削減し、MTTR（平均復旧時間）を短縮できる。さらに、ユーザーエクスペリエンスの向上と運用の簡素化を両立することが可能だ。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、次世代SD-WANがどのように従来の課題を克服するか、そして4原則がもたらすメリットについて解説している。支社ネットワークの遅延やセキュリティの不安、際限のないコストの増大を解消するためにも、ぜひ参考にしてもらいたい。
資料のご案内
パロアルトネットワークス 提供資料
誰にでもわかるSD-WANによる未来の支社 For Dummies
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
[PR]提供：パロアルトネットワークス