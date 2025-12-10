セキュリティ対策の主役であり続ける次世代ファイアウォール。導入前に押さえておくべき視点とは

特に最新テクノロジーともいえる「次世代ファイアウォール」（NGFW）は、ネットワークセキュリティにおける要衝であり続けている。
その代表的な理由としては、これまで個別のアプライアンスを組み合わせる必要があった進入防御、URLフィルタリング、モバイルセキュリティ、DNSセキュリティなどをすべて実現できる汎用性が挙げられる。
NGFW導入前に押さえておきたいサイバーセキュリティの傾向
サイバーセキュリティにおけるNGFWの重要性を踏まえると、その導入においては慎重な検討が求められるが、前提としてセキュリティの傾向も押さえておく必要がある。
例えば昨今のデータセンターは高度に仮想化されており、追加スペースが不要なソフトウェア型のファイアウォールが主役となっている。一方でハードウェア型のファイアウォールはソフトウェア型と比べてはるかに処理能力が高いことから、両方の使い分けが重要といえる。
ほかにもゼロトラスト、機械学習、クラウドによる提供、AIOpsといった視点からNGFWを再定義しておきたいところだ。
リンク先から閲覧できる資料では、NGFWの必要性を踏まえ、導入時のRFP（提案依頼書）をつくるためのヒントが掲載されている。サイバーセキュリティの傾向や、NGFWのカテゴリごとの要件がまとめられているので、参考になるだろう。ぜひご覧いただきたい。
