レポート

セキュリティ対策の主役であり続ける次世代ファイアウォール。導入前に押さえておくべき視点とは

サイバー脅威の進化・複雑化が加速する中、ファイアウォールはサイバーセキュリティの世界で長年活用されてきた技術となる。例えば米国市場ではコロナ禍で落ち込みを見せたものの、その後23.5%のペースで成長し、2027年までに160億ドルを超えるという予測があるほどだ。

特に最新テクノロジーともいえる「次世代ファイアウォール」（NGFW）は、ネットワークセキュリティにおける要衝であり続けている。

その代表的な理由としては、これまで個別のアプライアンスを組み合わせる必要があった進入防御、URLフィルタリング、モバイルセキュリティ、DNSセキュリティなどをすべて実現できる汎用性が挙げられる。

パロアルトネットワークス 提供資料

ネットワーク セキュリティ バイヤーズガイド 好結果を生みだすセキュリティRFPを作成するための決定版ガイド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

NGFW導入前に押さえておきたいサイバーセキュリティの傾向

サイバーセキュリティにおけるNGFWの重要性を踏まえると、その導入においては慎重な検討が求められるが、前提としてセキュリティの傾向も押さえておく必要がある。

例えば昨今のデータセンターは高度に仮想化されており、追加スペースが不要なソフトウェア型のファイアウォールが主役となっている。一方でハードウェア型のファイアウォールはソフトウェア型と比べてはるかに処理能力が高いことから、両方の使い分けが重要といえる。

ほかにもゼロトラスト、機械学習、クラウドによる提供、AIOpsといった視点からNGFWを再定義しておきたいところだ。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、NGFWの必要性を踏まえ、導入時のRFP（提案依頼書）をつくるためのヒントが掲載されている。サイバーセキュリティの傾向や、NGFWのカテゴリごとの要件がまとめられているので、参考になるだろう。ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 パロアルトネットワークス 提供資料

ネットワーク セキュリティ バイヤーズガイド 好結果を生みだすセキュリティRFPを作成するための決定版ガイド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：パロアルトネットワークス