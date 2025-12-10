利便性を保ちながらクラウドコストを最適化するために、押さえておくべきポイントとは?

ニュース

クラウドサービスはビジネスのあり方を大きく変え、サーバー調達のリードタイムがほぼゼロになるなど、必要なときに必要なだけのリソースを迅速に確保できるという、かつてない柔軟性を組織にもたらした。その一方で、利用料が変動しやすい仕組みであるがゆえに、組織の財務に予想外の負担を強いるなど、クラウドコストに関する新たな課題も顕在化しつつある。

AWSに代表されるクラウドサービスが多くの組織に普及する中で、大きく注目されているのが、そのコスト最適化（Cost Optimization）に向けた取り組みだ。

その背景には、クラウドならではの「使った分だけ課金される従量課金制」の料金体系があり、

いつでも必要な分だけのリソースを調達できるようになった分、

いつの間にか利用が増えて、結果として費用が増大してしまっているという声も多い。

こうした財務への予想外の負担増を解消するための取り組みが、コスト最適化だ。具体的な中身としては、無駄の削減や設定の見直しといったリソース利用の適正化が挙げられる。さらに、リセールサービスを利用するといった契約の見直しも考慮する必要がある。これらはいずれも短期で成果が出やすい施策と言える。

さらに、コスト最適化の取り組みを継続的な文化として組織に定着させることも重要だ。自動化やサーバーレス、スケール制御などを取り入れ、クラウドの構成を最適化することは中長期的な取り組みであり、その継続性を確保するために監視やガバナンス確保の体制を構築することが、クラウドコストの最適化に向けた理想的な環境につながるはずだ。

本コンテンツでは、クラウドサービスの利用拡大に伴い顕在化する、コスト面での新たな課題にフォーカスし、

その解消に向けた取り組みとして、コスト最適化の3つの軸と、その具体的なアプローチについて解説している。

さらに、比較的短期間で成果が挙げられるリセールサービスの利用による契約の見直しにフォーカスし、

そのメリット／デメリットや推奨されるサービスについても紹介しているので、参考にしてほしい。

