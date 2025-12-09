レポート

収益を左右する工数管理の改革。利益を最大化する4つのステップとは?

企業が生産性の改善に取り組んでいるにもかかわらず、思うような成果が得られない要因としては、人件費を固定費とみなし、案件・プロジェクトごとの工数や原価が正しく把握できていないことが挙げられる。本稿では案件原価を見える化し、収益性を最大化するためのアプローチについて解説していく。

多くの企業において、人件費は毎月必ず発生するものであり、生産量や売上に関係なく固定費に分類される。これは会計上の処理がシンプルに行える一方、「どの案件にどれだけ人件費（コスト）がかかったか」を見えにくくする要因にもなり得る。

さらに、会議や調整にかかる「見えないコスト」は販管費に吸収され、案件に紐づけられないことから、プロジェクトの実態よりも利益率が高く見えてしまいがちだ。そのため改善する対象も曖昧になり、慢性的な非効率が生まれやすい。

クラウドワークス 提供資料

収益を最大化するプロジェクトマネジメント 「工数」と「工数原価」の可視化で始める生産性改善

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

正しい案件原価の算出と収益の最大化を目指して

やはり案件の収益性を高めるには、各案件の実コストを正確に可視化する仕組みが必要だ。具体的には、会議・調整・手戻りなどの業務を含めメンバーが実際に投じた作業時間（工数）と、メンバーごとの1時間当たりの単価（工数原価）を掛け合わせることで、案件原価を算出できる。この数値化により、赤字案件の早期発見、見積精度の向上、さらには投資判断の精度向上が可能になる。

その上で収益性を最大化するには、資源計画→原価見積→予算設定→コスト管理という4つのステップを循環することがポイントとなるが、例えば資源計画だけでもWBS（作業分解構成図）を用いて業務範囲を細分化し、必要な人材や設備を整理するといった作業が求められる。

しかし、こうしたステップの循環を高い精度と実効性で実践するには、Excelや紙ベースの管理では限界があるのではないか。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、生産性の改善が進まない要因、案件ごとのコスト構造が不透明となる要因、収益性を高めるためのステップについて解説している。その実現を後押しするプロジェクト管理・工数原価管理を統合したクラウド型ツールの特長も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 クラウドワークス 提供資料

収益を最大化するプロジェクトマネジメント 「工数」と「工数原価」の可視化で始める生産性改善

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：クラウドワークス