多様化する販売チャネル時代に求められる"商品情報管理"。PIMとDAMを統合するメリットに迫る

急激なデジタルコマースの進化に伴い、消費者の購買行動はよりオンラインへとシフトし、検索・比較・レビュー・動画・SNSといった複数の情報接点をまたいで商品を選択するようになった。こうした状況を受け、企業はチャネルごとに異なる要件に対応できるよう、商品情報を一元的に管理・運用する体制が求められている。

企業の販売チャネルはD2C、マーケットプレイス、リテールメディア、SNS、コマースなど多様化しており、商品のライフサイクルが短命化している中で、組織はそれぞれのコンテンツ要件に応じた商品情報を都度提供・更新する必要がある。

そうした手間に加え、サプライヤーからのデータ収集・登録にかかるコスト、社内外に散らばる商品情報の管理、新商品の情報発信の遅れによる販売機会の損失、多言語・多チャネル展開への対応、煩雑なマーケットプレイス・広告チャネルごとの登録など、多くの関係部門がさまざまな課題を抱えているのが現状だ。

PIMとDAMを統合したプラットフォームの強みとは

そこで注目されているのが、PIM（商品情報管理）とDAM（デジタルアセット管理）を統合したプラットフォームである。PIMとは商品名、仕様、価格、画像、説明文、プロモーション情報、関連アクセサリなど、企業が取り扱う商品に関するあらゆる情報を一元的に管理・運用するための仕組みとなる。

さらにDAMを統合することで、画像・動画・音声・PDF・プレゼン資料といったアセット（商品の魅力を伝えるための素材）も統合管理されるため、業務の効率化、ブランドイメージの統一、ガバナンスの強化、顧客体験の向上が期待できる。

リンク先から閲覧できる資料では、複雑化する商品情報管理の課題、商品情報とアセットの管理を統合したプラットフォームのメリットを明らかにしている。具体的なソリューションの強みや、産業機械メーカーであるアネスト岩田が顧客満足度を最大化した事例も確認できるので、ぜひ参照してもらいたい。

