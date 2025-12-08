業務用無線機器メーカーの株式会社フルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：中谷聡志、古野電気㈱関連会社）は、Wi-Fi HaLow™ に対応した新製品のアクセスポイント、高利得アンテナ対応機種「ACERA 332C」および高利得・指向性アンテナ対応機種の「ACERA 332P」を2025年11月25日に発売した。

新製品の高利得/指向性アンテナでどう変わる？

Wi-Fi HaLow™（IEEE802.11ah）はIoTの通信基盤構築に適した通信規格で、920MHz帯の電波を使用します。半径約1kmの通信エリアをカバーし、データ伝送速度の最大値は1.5Mbps（理論値）となります。

新製品の「ACERA 332C」・「ACERA 332P」では、高利得アンテナ（コリニアアンテナ、パッチアンテナ）へ適応することで、従来機種（ACERA 331) に比べ広範囲のデータ伝送（半径約1.3～1.5km（※））が可能となりました。また、アクセスポイント、リピーター、ステーションモードの3つの動作モードがあり切り替えもカンタンです。

アンテナの指向性と利得 ― 製品特長から読み解く電波の広がり方

コリニアアンテナには「ACERA 332C」が、パッチアンテナには「ACERA 332P」が適応となります。コリニアアンテナは水平方向（360°）方向に電波を飛ばし、最大利得約3dBアップします。放射方向を複数に向ける必要がある場合の親機側での使用に適しています。（半値角約25°）パッチアンテナは前方向に電波を飛ばすため放射方向が親機に固定される子機側での使用に適しており最大利得約6dBアップします。（半値角約70°）

また、「ACERA 332C」・「ACERA 332P」は、広い動作温度範囲（-20℃から+60℃）を確保、防水防塵は「IP55」に準拠しており、過酷な環境下での動作にも優れています。本製品はソーラー電源システム（推奨品を案内可能）を利用することで、河川監視や農業や畜産、交通状況の監視する際など電源の確保ができない場所にも設置可能です。

多様な現場での設置を可能にする本製品は、IoT時代の通信基盤としても重要な役割を担います。フルノシステムズは無線のプロフェッショナルとして、これからも高品質な通信環境を提供し続けます。

（※）アンテナの高さや周囲の環境により、距離が短くなる場合があります。

[PR]提供：フルノシステムズ