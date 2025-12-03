ソリューション

製造現場における関係者の出入りを効率的に管理し、セキュリティを強化するためには?

製造業の現場では、作業員、派遣・協力会社、資材業者といった数多くの「人」「モノ」が出入りする。しかし近年では情報漏洩や資材の盗難などのセキュリティリスクが顕在化しつつあり、入退場における徹底した管理は喫緊の課題となる。

工場での関係者の入退場は、紙の台帳の記入やICカードによって管理するケースが多いようだ。しかし紙台帳は記入・確認に時間がかかったり保管に手間がかったりし、ICカードは他人への共有や紛失のリスクがある。

また、「誰がどこにいるか」といった情報をリアルタイムに把握できていないと、もしトラブルが発生しても迅速な対応が困難となる。加えて警備員の目視確認には限界があり、いまの人手不足の現状を踏まえると、セキュリティの強化や管理業務の効率化は多くの現場にとって課題といえるだろう。

顔認証で実現するセキュリティの強化

課題自体は明確な一方で、工場の稼働を止めないことが優先される現場においては、DX人材の不足、現場の多忙さ、新たな管理方法に対する心理的ハードル、コストの発生といった障壁もあり、改善の取り組みは後回しにされがちなのが現状だ。

そこで検討したいのが、タブレットと顔認証で実現する現場の入退場管理である。さまざまな関係者の入退場を顔認証で正確かつ迅速に一元管理できるため、セキュリティ強化と管理業務の効率化を簡単に両立できる。

リンク先から閲覧できる資料では、製造現場の入退場管理における課題を浮き彫りにし、解決のためのアプローチを紹介している。具体的なユースケースやサービスの機能・特長も確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

