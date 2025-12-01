事例

ITインフラの課題をどう乗り越える? クラウド活用を成功させるためのヒントとは

既にクラウドは企業の競争力を高めるための標準インフラとして定着しつつあり、2020年は39.4%に留まっていた「全社的にクラウドを利用している」企業の割合が、2024年には53.1%まで上昇している。もはやクラウドを「導入するか」ではなく「どう活用するか」が問われる時代といえるだろう。

従来のオンプレミス環境は、セキュリティやカスタマイズ性に優れる一方で、初期投資、運用負荷、スケーラビリティの制限といった課題を抱えていた。

これに対し、クラウドはコスト効率や可用性が向上し、迅速なサービス展開を可能にしてくれる。さらにオンプレミスとクラウドの利点を組み合わせたハイブリッドクラウドは、業務要件に応じた最適なIT環境を構築できるという強みを持つ。

クラウド移行がもたらす具体的なメリットに迫る

クラウド移行が企業にもたらす具体的なメリットを見ると、例えばソニー・ミュージックエンタテインメントは、予算・見込・実績・企画を統合する業務プラットフォームをクラウド上に構築し、AIによる予測スピードの向上、売上が伸長しているストリーミングや興行物販の統合管理などが実現されたという。

また、いすゞ自動車はオンプレミスの老朽化したシステムをクラウドに移行することで、年間インフラコストを24%削減、さらに保守対応の人件費を72%も削減した。パルシステムも生成AIの活用をクラウド基盤上で実現し、会議資料作成時間を30%短縮、画像制作にかかる時間を70%削減するなど、業務効率化において大きな成果を挙げている。

リンク先から閲覧できる資料では、クラウド/ハイブリッドクラウド移行がもたらすメリットを解説している。中でも興味深いのが、システム刷新、生成AI活用、DX推進、オンプレ脱却といったテーマごとに紹介された8つの成功事例だ。ぜひともご覧いただきたい。

