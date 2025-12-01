ソリューション

マルチクラウドの複雑性やサイロ化を解消するには。横断的な統合管理とハイブリッド環境がポイント

複数のクラウドサービスを組み合わせ、良いとこ取りを目指す「マルチクラウド」には、ベンダーロックインをはじめとする、さまざまなリスクが潜んでいる。こうした課題を解消するには、どのようなアプローチが考えられるだろうか。

テクノロジーの急速な変化を踏まえ、昨今のIT関連プロフェッショナルの間ではマルチクラウド環境という選択肢が好まれている。

しかしその実践に際し、ベンダーロックイン、将来的な保守・拡張時の負担、運用のサイロ化、統合管理の難しさ、セキュリティやコンプライアンス対応の複雑化といった悩みに直面している企業・組織も見受けられる。

デル・テクノロジーズ 提供資料

Microsoft Azure Localによるマルチクラウドエコシステムの拡張

マルチエコシステムの実現でベンダーロックインを回避

そこで検討したいのが「マルチエコシステム」という考え方だ。これは単なるマルチクラウドに留まらず、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境までも含んだ多様なITインフラ構成を統合的に運用できる環境を意味する。

このマルチエコシステムの実現により、組織は特定のベンダーに依存することなく、テクノロジーとコストの最適な組み合わせが可能になる上、オンプレミス環境にクラウドの持つ俊敏性・スケーラビリティ・管理性がもたらされる。さらにクラウドの横断的な統合管理を組み込むことで、マルチクラウドの複雑性も吸収できるようになるだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、戦略、ビジネス、技術、財務、コンテナ、アプリケーションとワークロード、移行という7つの視点から、マルチクラウドの課題を整理している。解決のための具体的なアプローチについては複数ソリューションの組み合わせがポイントとなるが、詳細はぜひ本資料を参照してもらいたい。

