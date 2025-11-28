ソリューション

クラウドコストが見えづらくなる4つの理由と、課題を解消し最適化するための方法とは

DXの取り組みが加速するに伴い、幅広い業種で導入が進むクラウドだが、「思ったより費用が高い」「どこに費用が発生しているか分からない」といった担当者の声も聞かれる。本コンテンツでは、このようにクラウドコストが「見えづらい」理由を明らかにした上で、コストの可視化と最適化を実現するための選択肢として、クラウド請求代行サービスを提案する。

DX進展の原動力の一つと言えるのが、AWS（Amazon Web Service）に代表されるクラウドサービスだ。クラウドの普及は組織のIT運用を劇的に変革し、柔軟なスケーラビリティやスピーディな開発サイクル、容易なグローバル対応など、多くのビジネス価値をもたらしている。その一方で、クラウドならではの自由度の高さゆえの、コストの不透明さ、運用負荷の増大といった新たな課題も顕在化しつつある。

アイディーエス 提供資料

クラウドコスト最適化の最新トレンドとAWS請求代行の活用

資料の閲覧はこちら

利用者単位、プロジェクト単位でコストが変動するクラウドは、オンプレミスのように固定費として管理することが難しく、経営層への報告に苦労するという声は多い。またクラウドでは、マルチアカウント運用が当たり前であり、そのすべてを把握、管理できていないことから無駄なコストが生じてしまっていることも問題だ。

AWSなどではクレジットカード決済が前提で、日本企業の会計処理との親和性が低い点も、クラウドコストの見えづらさの一因だ。さらに、現場のエンジニアはクラウドプロバイダーが実施する各種割引施策に疎く、どうしてもコスト最適化が後回しになってしまい、結果として想定外の多額の請求が発生するケースも多発しているという。

本コンテンツでは、クラウドのコストが見えづらく、当初期待していたほどのコストメリットや運用効率の向上が得られていない現状について指摘した上で、この問題を引き起こす4つの理由を挙げている。 さらに、これらの問題を解消し、コストと運用の最適化を図るための選択肢として、クラウドの各種請求を一括して代行する「クラウド請求代行サービス」を提案し、その導入メリットについても紹介しているので、参考にしてほしい。

