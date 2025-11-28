ポスト5G時代は、自動運転、スマート工場、医療など、次世代産業の競争力を左右する重要な技術である。その進化を支える半導体、とりわけSoC(System-on-Chip)設計は不可欠な要素だ。しかし、日本ではこの設計人材が深刻に不足している。

この課題を解決するために始動したのが、国家プロジェクト「最先端デジタルSoC設計人材育成プログラム(ADIP)」である。ADIPは、半導体業界でキャリアアップを目指す技術者にとって、必要なスキルを実装し最先端の世界で活躍できる唯一無二の機会だ。

ADIPは「Advanced SoC Design Talent Incubation Program」の略称で、その名の通り半導体のSoC設計人材を育成する教育プログラムである。本事業は、経済産業省とNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)が推進する「ポスト5G情報通信システム基盤強化事業」の一環として実施されている。

運営を担うのは、国家プロジェクトを受託した技術研究組合 最先端半導体技術センター(LSTC)だ。なお、委託業務はテンストレント社と共同で行っている(詳細は後述)。日本の半導体産業を再び世界レベルに引き上げるため、オールジャパン体制で設計人材の育成を進めている。

今回は、技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)人材開発部門長を務め、Rapidus株式会社で東哲郎氏の秘書として管理部門秘書室プロフェッショナルエグゼクティブアシスタントを担っている、貴島和美氏にADIPの特徴や狙いについて話を聞いた。

ADIPの受講申し込みはこちらから

米国での長期OJTを備えたADIPプログラムの全貌に迫る

――ADIPの特徴を教えてください。

ADIPの最大の特徴は、設計に特化した人材育成にフォーカスしている点です。次世代の産業創出の一端を担う人材を育てるという、国家戦略と直結したミッションを持っています。

育成プログラムは初級・中級・上級の3ステップで構成されており、初心者からトップレベルの設計者まで段階的にスキルを習得できます。また、世界標準のEDAツールを活用し、実務に即した設計演習を重ねることで、理論と実践を融合させた実践重視のカリキュラムになっている点も大きな特徴です。

さらに、上級コースでは海外OJTを通じて、最先端の開発現場で実地経験を積むことができます。海外での長期OJTを含む育成プログラムは国内では極めて稀であり、グローバルで通用する設計者を育てる絶好の機会だと思います。

――ADIPを受講する人にとってのメリットは何でしょうか?

社員を派遣する企業にとって、ADIPは企業の技術戦略を支える人材基盤の強化に直結するプログラムです。特に、設計力の内製化や高度化を目指す企業にとって大きな価値を提供します。

また、プログラムが終了すると認定証(初級・中級)がもらえるので、認定を持つことで、その分野に精通していることを証明できます。

半導体設計の知識を蓄えることは、半導体が果たす役割を俯瞰することに直結します。ADIPの初級・中級のコースは細分化されており、「ここを極めたい」というコースを選択できる点が大きな特徴です。受講する講義の数の制限はありませんので、初級から中級、上級へとご自身の知識・活躍の幅を広げてもらえたら、と思います。

ADIPは技術者の挑戦を支える場です。自分のスキル・キャリアアップのために忍耐強く学び続ける人こそ、半導体設計の未来を切り拓いていくでしょう。

技術研究組合 最先端半導体技術センター(LSTC) 人材開発部門 部門長

Rapidus株式会社管理部門秘書室プロフェッショナルエグゼクティブアシスタント 貴島和美氏

――ADIPは、どういうプログラムなのでしょうか?

ADIPは、日本の半導体産業を支える最先端半導体設計人材の育成を目的にしたプログラムで、日本国籍を有し、日本在住の主に社会人の方を対象にしています。交通費・滞在費等は自己負担ですが、受講料は基本的に無料です。

Synopsys、CadenceなどのEDAツールの習得を目指す[初級コース]、実践的な半導体設計スキルの習得を目指す[中級コース]、開発プロジェクトを牽引できる次世代アーキテクトを育成する[上級コース]があり、初級・中級コースは、対面/オンデマンドで構成され、また、複数のコースが設定されています。

上級コースでは、3カ月間の事前トレーニングを東京で実施後、米国拠点で1～1.5年間、半導体製品開発の実践的な経験を積むことで事業全体を俯瞰しながら高度な設計ができる次世代のエンジニア、アーキテクトを育成します。なお、初級コースと中級コースは事前テストを受け合格する必要があり、上級コースには面接があります。

――ADIPにおいてLSTCはどういった役割を担っているのでしょうか?

ADIPはLSTCとテンストレント社による委託事業であり、日本における最先端半導体設計人材を育成する役割を担っています。LSTCの正式名称は最先端半導体技術センターですので、日本の半導体業界全体を復興させるために設立された技術組合です。

――ADIPは、何名くらいのエンジニアを育成することを目的にしているのでしょうか?

5年間で上級コースが約200人年※、中級コースが約300人、初級コースが約400人、合計900人程度、さらにプラスアルファで最終的には1000人規模の育成を目標としています。

※上級コースは米国拠点を拠点とし1～1.5年間のトレーニングを予定しているため。

次世代半導体産業人材を育む「挑戦を支える場」

――半導体業界では、異業種からの転職やキャリアチェンジの可能性も広がっていると聞きます。こうした多様なバックグラウンドを持つ人材をどのように受け入れ、育成していくのでしょうか?

半導体には多くの素材が利用され、また、その製造プロセスはかなり細分化されているため、電子・電機系の出身者だけでなく様々な学部・学科の出身者で構成されています。化学、機械や情報系など理系のスキルを備えた方にも、転職の機会には半導体業界に是非チャレンジしてほしいと思います。

また、最近は各地域で「リスキリング」の一環として半導体を学ぶ場ができるなど、半導体未経験、また、半導体から離れてしまった人を呼び集める動きも進んでいます。現在は60歳を過ぎても働ける環境が整っているため、そうした方々にも半導体産業を支えていただきたいと思っています。

進化する半導体活用と、日本産業の逆風

――ADIPが企画された背景や今までの会話を踏まえ、ポスト5Gはどういった分野での活用が期待されているのでしょうか?

ポスト5Gでは、情報通信システムやそれに使われる最先端半導体を開発しますが、その半導体は、通信以外にも様々な応用が出来ます。近年、扱われるデータが指数関数的に増加していますので、データセンターの省電力化・高性能化が求められています。

また、従来から大きな期待が寄せられている自動車やドローン等の自動運転、様々なタスクを行う自律的なロボット、更には、医療の高度化に必要な手術や診断の支援を行う機器にも先端半導体が使われて行きます。この様に我々の生活を豊かにする為に先端半導体は使われて行きます。

――半導体設計人材が足りない要因としては、どういった理由があるのでしょうか?

日本の半導体産業は、80年代から90年代前半までは世界をリードしていましたが、その後米国、台湾等が台頭し、グローバルの位置づけにおいて日本は蚊帳の外になってしまいました。過去、半導体事業を主軸とする日本メーカーが多くありましたが、昨今では規模を縮小、または廃止した企業も少なくありません。

その結果、半導体に関連する学部・学科を卒業した人が本来希望していた企業に就職できず、専攻とは異なる業界に就職するケースも増えてきました。半導体産業界における人材ニーズが減少することで、それを教える教員も減り、結果として大学の学部・学科の数および定員も少なくなり、大学が輩出する半導体関連者人材が減ってしまったという要因もあります。

こうした人材不足の現状を打破するために、ADIPは生まれました。 世界標準の設計スキルを身につけ、次世代の半導体産業を担う人材を育成することが目的です。 日本の産業競争力を取り戻す挑戦に、ぜひ多くの方に参加していただきたいと思っています。

ADIPの受講申し込みはこちらから

[PR]提供：技術研究組合最先端半導体技術センター