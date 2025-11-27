ソリューション

装置開発・設計における手戻りが招くコストの増加。MR技術で実機とのギャップを解消するには

昨今の製造業は競争環境の急速な変化に伴い、開発部門も短納期化や高品質化への対応が求められているのが現状だ。しかし装置開発の現場では、設計段階での手戻りによる納期遅れやコスト拡大といった課題に直面しており、担当者の負担も高まっている。

装置開発・設計において共通する課題の背景に、そもそも設計段階での作りこみは日程、生産性、製造コストに直接影響することが挙げられる。事前に製造現場の担当者（装置オペレーター）の意見を取り込むことが難しいなどの理由から、設計の手戻りが発生し、それに伴う納期遅れ、コスト増大を招いてしまうのだ。

さらに装置完成後のイメージは図面や3DCADベースなどでの共有になるため、実機のサイズや使い勝手において認識のギャップが生まれやすい。結果として完成後の手直しが発生することもあり、そうした現場でのオペレーション変更も大きな負担となる。

キヤノンITソリューションズ 提供資料

装置開発プロセスDX 徹底ガイド キヤノンの装置開発部門の実際に行った導入方法と社内浸透ノウハウ

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

装置開発プロセスDXのポイントはMR技術の活用

こうした課題に対するキヤノンの事例では、構想設計段階のデジタルモックアップを使い、MR（Mixed Reality）技術によって実寸サイズや操作性をリアルに体感できるようにしたとのことだ。また、装置開発者がMRキットを工場に持ち込み、製造現場の担当者とレビュー会を行ったことで、多くの気付きが得られたという。

実際、ある装置開発プロジェクトでは装置の大幅なコンパクト化が達成できた上、開発期間も数カ月短縮された。レビュー会への担当者の参加数も増加し、設計者の気付きがより多く得られたことから、実機での指摘件数は従来の1/10程度で済んだとのことである。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、装置開発・設計における課題を浮き彫りにしている。また、現実の世界と仮想の世界を重ね合わせて表示するMR技術によって、キヤノンが課題を解消した事例が確認できる。装置開発プロセスのDXによる成果を得るためにも、ぜひ参考にしてもらいたい。

資料のご案内 キヤノンITソリューションズ 提供資料

装置開発プロセスDX 徹底ガイド キヤノンの装置開発部門の実際に行った導入方法と社内浸透ノウハウ

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：キヤノンITソリューションズ